Kenya : 13 enfants meurent dans une bousculade dans une école primaire

Treize enfants sont morts piétinés et plus de 40 ont été blessés lundi au cours d'une bousculade dont la cause est pour l'heure inconnue, dans une école primaire de Kakamega, dans l'ouest du Kenya, a annoncé la police locale.

«Nous avons perdu 13 enfants dans cette bousculade et d'autres sont à l'hôpital en raison de blessures», a déclaré à la presse David Kabena, chef de la police de Kakamega, présent sur les lieux du drame. «Nous avons ouvert une enquête pour établir ce qui s'est passé exactement».

L'incident s'est déroulé vers 17H00 locales (14H00 GMT), au moment où les élèves de l'école primaire de Kakamega quittaient l'établissement. Un mouvement de panique a alors eu lieu, pour une raison à l'heure actuelle inconnue.

La Croix-Rouge kényane, qui a évoqué sur Twitter une «bousculade mortelle à l'école primaire de Kakamega», a apporté son aide.