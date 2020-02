Sacs plastique, bouteilles, soutiens-gorge... : les alternatives les plus folles face la pénurie de masques en Chine

La peur liée à la propagation du nouveau Coronavirus a provoqué une pénurie de masques chirurgicaux en Chine, poussant ses habitants à faire preuve d'imagination en fabriquant eux-mêmes leurs protections.

Comme en témoignent certaines photographies ou vidéos publiées ces derniers jours, le système D est roi en Chine.

Une vidéo publiée par le South China Morning Post montre certains habitants de la région de Wuhan, épicentre de l'épidémie, avec une bonbonne d'eau vide sur la tête.

Faute de masque, de nombreux Chinois ne peuvent sortir de chez eux car il est obligatoire pour certains lieux publics d'en porter, comme l'explique la journaliste Zhulin Zhang.

A en croire cette série de photos, certains habitants vont même plus loin dans l'inventivité.

How to do when mask in shortage?

—(@CriticalCezanne) January 30, 2020