Une substance 30 fois plus puissante que le THC découverte dans le cannabis

Un nouveau composant du cannabis près de 30 fois plus puissant que le THC, la substance psychoactive la plus connue de la plante, a été découvert par des chercheurs de l'Université de Modène, en Italie.

Ce nouveau type de cannabinoide, baptisé tetrahydrocannabiphorol (THCP), a été découvert en même temps qu'un autre composant, le CBDP. Ce dernier est un cousin du CBD, substance que l'on connaissait déja pour ses vertus thérapeutiques (anti-inflammatoire, antioxydant...).

Les auteurs de l'étude ont notamment pu observer en laboratoire la capacité du THCP a se lier aux récepteurs cannabinoides du système endocannabinoide. Ce dernier contribue à maintenir l'équilibre de notre corps en régulant le sommeil, l'appétit, la douleur, etc... Et lorsque quelqu'un fume du cannabis, le THC prend le dessus sur le système endocannabinoide, interférant avec la capacité de ses récepteurs à communiquer entre les neurones.

Des propriétés thérapeutiques ?

Or, le THCP se lie de manière 33 fois plus efficace que le THC aux récepteurs. Le fait que certaines variétés de cannabis ont un effet plus fort pourrait ainsi s'expliquer par la présence de ce composant jusqu'alors inconnu. «Cela signifie que ces composants ont une plus grande affinité pour les récepteurs du corps humain, a expliqué le Dr Cinzia Citti, l'une des auteures de l'étude, à CNN. Dans les variétés de cannabis où le THC est présent en très petites concentrations, nous pouvons penser que la présence d'un autre cannabinoide plus actif peut expliquer ces effets».

Et les auteurs de l'étude estiment que le THCP pourrait avoir des propriétés thérapeutiques. Mais de nouvelles recherches seront nécessaires pour les identifier, si elles existent. «Historiquement, nombre de nos médecines sont dérivées ou inspirées de produits naturels, rappelle Jane Ishmael, qui a participé à l'étude. Avec de nouveaux composants capables de se lier avec une aussi fortes affinité aux recepteurs, cela pourrait ouvrir de nouvelles pistes pour les sciences biologiques».