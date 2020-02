Cancer : une augmentation de 81 % des cas dans les pays pauvres d’ici à 2040, faute de prévention

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, les cas de cancer bondiront de 81 % dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et de 60 % au niveau international, faute de prévention d'ici à 2040.

L'OMS avertit que si les ressources consacrées à la prévention restent aussi faibles, le chiffre de 18,1 millions de nouveaux cas de cancers enregistré dans le monde en 2018 pourrait atteindre 29 à 37 millions au cours des deux prochaines décennies.

Le nombre de nouveaux cas augmenterait le plus fortement (+81 % selon les estimations), dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui enregistrent actuellement les plus faibles taux de survie, rapporte Ouest France.

Selon l’OMS, les services de santé de ces pays ne sont pas équipés pour prévenir, diagnostiquer et traiter les cancers, en plus du fait que les ressources consacrées à la prévention sont limitées.

«C’est un coup de semonce qui nous appelle tous à nous attaquer aux inégalités inacceptables qui existent entre pays riches et pays pauvres concernant les services de lutte contre le cancer», a souligné le Dr Ren Minghui, sous-directeur général de l’OMS, cité dans un communiqué. «Lorsque les individus ont accès aux soins primaires et aux systèmes d’orientation, il est possible de détecter le cancer à un stade précoce, de le traiter efficacement et de le guérir», a-t-il ajouté.

Lutte contre le tabagisme, vaccination contre le papillomavirus humain pour éviter le cancer du col de l'utérus, ou contre l’hépatite B pour prévenir le cancer du foie... Les moyens sont nombreux mais peu utilisés.

Selon le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans le communiqué, 7 millions de vies pourraient être sauvées au cours de la prochaine décennie si la prévention était plus forte.

Le rapport dévoile que la recherche a permis de faire reculer le nombre de décès dus au cancer, mais que ce recul a été plus marqué dans les pays riches.