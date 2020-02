Un avion d'Air Canada atterrit en urgence à Madrid, après cinq heures de survol de la ville

Les 128 passagers auront eu droit à une belle frayeur. Un avion d'Air Canada a atterri en urgence ce lundi 3 février dans la soirée à l'aéroport de Madrid en raison d'un problème technique. Avant cela, l'appareil avait été contraint de survoler le ciel de la région pendant cinq heures, «pour consommer du carburant et alléger l’avion pour l’atterrissage », a expliqué la compagnie canadienne.

«Le vol AC837 d'Air Canada, faisant la liaison Madrid-Toronto, a connu un problème de moteur peu après le décollage. Un pneu a également éclaté au décollage, l'un des dix pneus que possède ce modèle d'avion», a expliqué avant l'atterrissage une porte-parole de la compagnie.

Selon l'union espagnole des pilotes de ligne (Sepla), principal syndicat de la profession du pays, une partie du train d'atterrissage de l'appareil se serait détachée et aurait endommagé l'un des moteurs.

#AC837 held for nearly 4 hours to reduce fuel weight before returning to Madrid following an engine issue shortly after takeoff. The flight departed at 13:57 UTC and landed safely in Madrid at 18:06 UTC. Playback and data available at https://t.co/va3u3UZYgQ pic.twitter.com/CPKG24m3pK

