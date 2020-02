Un Britannique affirme avoir guéri du coronavirus avec du whisky et du miel

Un homme britannique, résidant à Wuhan, est persuadé que boire du whisky et du miel l'a aidé à se remettre de l'infection du coronavirus.

Ce professeur d'anglais, âgé de 25 ans, a passé des semaines à l'hôpital avant, dit-il, de se guérir lui-même avec un remède maison traditionnel : du whisky chaud et du miel.

Connor Reed a refusé de prendre les vols de rapatriement et est déterminé à rester dans l'épicentre de la maladie jusqu'à ce que les choses redeviennent normales.

Originaire de Llandudno, au nord du Pays de Galles, l'homme vit en Chine depuis plus de trois ans et à Wuhan depuis environ six mois. Il y a environ deux mois, il avait du mal à respirer et une toux dont il ne pouvait pas se débarrasser. Après avoir présenté les symptômes de l'infection au coronavirus, Connor Reed a décidé d'aller à l'hôpital.

Un remède maison efficace

Il a donc passé quelques jours à l'hôpital universitaire de Zhongnan mais a ensuite été libéré. Refusant de prendre les antibiotiques prescrits par les médecins, Connor Reed a plutôt décidé de traiter son infection avec un remède à la maison. Il a donc utilisé un inhalateur pour soulager ses problèmes respiratoires et a bu du whisky chaud avec du miel. Quelques semaines après sa sortie de l'hôpital, il a été informé qu'il avait bien été infecté par le coronavirus.

Connor Reed a déclaré au «Sun» que le remède rustique que beaucoup utilisent pour combattre un rhume est ce qui l'a sauvé du virus mortel. Il affirme que sa guérison miraculeuse est la preuve que le coronavirus peut être combattu.

Selon l'expatrié, le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni se moquait de savoir qu'un citoyen britannique avait le virus. Connor Reed a rappelé que lorsqu'il a tenté de dire au ministère des Affaires étrangères qu'il avait été diagnostiqué, tout ce qu'ils lui ont demandé, c'est s'il voulait reprendre un vol pour le Royaume-Uni. Lorsqu'il leur a dit qu'il ne voulait pas être évacué, il affirme qu'ils n'ont pas pris la peine de le contacter davantage.

Evoquant les conditions de vie à Wuhan, Connor Reed a raconté que la ville est désespérément à court de fournitures médicales et de nourriture. La police arrête des gens s'ils sont vus à l'extérieur sans masque, même si les magasins n'en ont plus. Pourtant, Reed pense que la ville rebondira bientôt comme il l'a fait.