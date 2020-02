Un couple détourne 4,5 millions d'euros dans des parcmètres

Durant une dizaine d’années, un couple belge a détourné les recettes d’une partie des parcmètres de la ville d’Anvers. En 10 ans, ils auraient amassé un butin de 19,5 tonnes de pièces de monnaie, pour une valeur estimée à 4,5 millions d'euros. L'homme risque jusqu'à cinq ans de prison.

Patrick R. et Els H. ont pu mener la grande vie, entre 2006 et 2016, grâce à cette petite combine.

Directeur de la société Apcoa, chargée du contrôle du stationnement payant de la ville d'Anvers, Patrick R. aurait mis au point un système efficace et simple, qui consistait à récupérer l'argent récolté dans des sacs par son entreprise... pour les déposer directement à sa banque.

C’est suite à des mauvaises manipulations bancaires, remarquées par leur banque, que le couple s’est fait attraper par les autorités et que la malversation a pris fin, rapporte le site 7sur7.

Le couple ne s'interdisait rien

Repas dans de grands restaurants, voyages luxueux, achats de sacs Louis Vuitton et de nombreux bijoux, quatre voitures dont une Maserati, rénovation de leur maison, appartement loué dans la luxueuse station balnéaire belge de Knokke-Le Zoute... Le couple ne s'interdisait rien. A tel point que durant le procès, hier, le procureur a déclaré que Patrick R. et son ex-femme Els H. dépensaient en moyenne 25.000 à 35.000 euros par mois à cette période, alors qu’ils ne gagnaient officiellement, à eux deux, que 4.000 euros par mois.

Son ex-femme, également poursuivie et risquant 18 mois de prison, a quant à elle assuré qu’elle n'était pas au courant des vols, malgré les six cartes de crédit utilisées durant leurs achats, notamment lors des «journées shopping» à plus de 1.000 euros. «Je n’ai jamais rien su de ce qu’il gagnait. Lorsque nous nous sommes rencontrés fin 2005, il a immédiatement loué le penthouse à l’hôtel Hilton d’Anvers. Il recevait régulièrement des bonus», a-t-elle déclaré.

Le procès doit reprendre le 10 février prochain.