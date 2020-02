Coronavirus : un nourrisson chinois contaminé, plus jeune cas recensé

Un nouveau-né chinois, âgé seulement d'un peu plus de 24 heures, a été contaminé par le nouveau coronavirus, ont indiqué plusieurs médias publics du pays, ce mercredi 5 février. Ce faisant, le nourrisson est devenu le plus jeune cas de coronavirus confirmé au monde à ce jour, depuis l'apparition de la maladie en décembre dernier.

Une trop grande notoriété pour un si petit bébé. Avant lui, c'est sa mère qui avait elle-même été déclaré positive au virus avant d'accoucher.

Selon des experts cités par la télévision publique CCTV, ce cas serait donc une «transmission verticale», ce qui veut dire que le bébé a été contaminé in utero par sa maman, à la naissance ou juste après.

L'information est d'autant plus remarquée que, jusqu'à présent, le coronavirus «2019-nCov», parti de la ville chinoise de Wuhan, semblait s'attaquer surtout aux organismes adultes et aux personnes âgées.

L'agence de presse Chine-nouvelle avait d'ailleurs indiqué qu'un bébé né la semaine dernière d'une mère elle aussi contaminée, n'était, lui, pas porteur du virus.

Sans donner plus de détails quant à la gravité des symptômes éventuels du nourrisson et de sa maman, CCTV a tout de même indiqué que le nouveau-né était dans un état «stable».

