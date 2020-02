Donald Trump refuse de serrer la main de Nancy Pelosi, elle déchire son discours

C'est peu dire que la cheffe démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a été irritée par le comportement de Donald Trump lors de son discours sur l'état de l'Union.

Avant de commencer son allocution, le président a volontairement évité de serrer la main que lui tendait Nancy Pelosi. Pour toute réponse, cette dernière a ostensiblement déchiré sa copie du discours, une fois celui-ci terminé.

Un geste qui n'est évidemment pas passé inaperçu. D'autant plus que la cheffe démocrate se trouvait alors debout derrière Donald Trump - comme le veut la tradition.

Speaker of the House Nancy Pelosi ripped up her printed copy of President Trump's State of the Union address as he concluded his remarks. #sotu https://t.co/lO6zVHAcxc pic.twitter.com/LWbPNuQEWd

Interrogée peu après par la presse, Nancy Pelosi a expliqué qu'il s'agissait de «la chose la plus courtoise à faire, par rapport aux alternatives». Sur Twitter, dans un post accompagné d'une photo du moment où Donald Trump a refusé de la saluer, elle a souligné que les démocrates chercheraient toujours à trouver des compromis mais qu'ils ne lâcheraient rien sur les sujets qui leur tiennent à coeur.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020