Quel est l'homme le plus beau du monde, selon les critères de beauté antiques ?

En se basant sur des critères de beauté antiques, un chirurgien esthétique anglais a analysé le degré de perfection physique de plusieurs stars. Et selon ses calculs, l’homme le plus beau du monde est…Robert Pattinson.

Le visage de l’acteur britannique de 33 ans serait parfait à 92,15%.

Pour mener à bien cette étude, le Dr De Silva, chirurgien responsable du Centre spécialisé de chirurgie esthétique et de beauté du visage de Londres, a analysé les yeux, le nez, la bouche, la mâchoire, les lèvres, les sourcils ainsi que la forme du visage.

Selon les Grecs anciens, les critères du visage parfait, calculés sous forme d’équation appelé ratio d’or, sont notamment la symétrie, l'écart entre les yeux, mais aussi la taille du nez. Et Robert Pattinson s’est retrouvé dans le top cinq dans presque toutes les catégories.

«Il a des traits de forme classique et une merveilleuse mâchoire ciselée», a précisé le Dr De Silva. Scientifiquement parlant, l’acteur révélé par la saga «Twilight» a néanmoins des lèvres trop fines et plates.

Le podium est complété par Henry Cavill et Bradley Cooper, dont le visage serait parfait respectivement à 91,64% et 91,08%. Brad Pitt quant à lui se hisse à la quatrième place, suivi de près par George Clooney, dont la perfection à 56 et 60 ans, est «incroyable et relève d'une beauté sans âge», a estimé le chirurgien.