Caucus de l'Iowa : l'imbroglio continue au parti démocrate

Où s'arrêtera le désastre du caucus de l'Iowa pour les démocrates ? Alors que tout semblait petit à petit rentrer dans l'ordre, le chef du parti démocrate au niveau national, Tom Perez, a demandé un «réexamen» du scrutin.

Cette annonce publiée sur les réseaux sociaux peut surprendre, d'autant que 97% des résultats avaient été décomptés jusqu'alors. De plus, réexaminer un caucus n'est pas une chose aisée. Contrairement à une primaire classique, il n'est pas possible de simplement compter les bulletins de vote, car il n'y en a pas. Les citoyens se réunissent dans des écoles, des gymnases ou des grandes salles et se positionnent en groupe selon le candidat qu'ils supportent. Ils sont ensuite comptés par un «capitaine de circonscription». Cette année, ce dernier devait ensuite envoyer les résultats via une application, qui a buggé.

Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass.

— Tom Perez (@TomPerez) February 6, 2020