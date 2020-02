Cette voiture miniature vaut quatre fois plus chère que la version taille réelle

100.000 dollars (90.910 euros), tel est le prix estimé non pas de la version taille réelle, mais de la miniature d’une Chevrolet Caramaro blanche, l’un des premiers modèles de création de la marque de jouets américaine Hot Wheels.

Cette petite voiture de grande valeur, datant de 1968, vaut ainsi quatre fois plus que la version taille réelle neuve, actuellement en vente aux Etats-Unis à partir de 25.000 dollars, soit environs 22.700 euros, rapporte Carscoops.

C’est Joel Magee, le chasseur de bonnes affaires dans l’émission «Les rois des enchères» (Pawn Stars), qui a déniché ce petit trésor, considéré comme le «Saint Graal des objets de collection Hot Wheels». Cette voiture de luxe est en effet l’un des 16 prototypes originaux de Hot Wheels, marque fondée en 1968 et appartenant au groupe Mattel.

Elle a été recouverte d’une couche de peinture blanche afin de pouvoir repérer les éventuelles imperfections avant de lancer la production en série. Vendue à l’origine 59 cents, cette miniature d'une Chevrolet Caramaro est ainsi la troisième voiture Hot Wheels la plus rare et la plus chère du monde, derrière la Volkswagen Beach Bomb et la Odds 442.