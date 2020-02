Ils tombent en panne, les pompiers poussent leur voiture puis payent le plein

Alors qu’une famille se rendait à l’hôpital pour une urgence médicale, leur voiture est tombée en panne sur le bord d’une route de Floride. Mais ils ont heureusement pu compter sur le dévouement à toute épreuve d'une équipe de pompiers pour les tirer d’affaire.

Les secours ont d'abord pris en charge la personne malade sur le bord de la route, avant de la transporter eux-mêmes à l’hôpital. Les trois passagers restant de la voiture se sont alors retrouvés sur le bas-côté, sans essence. Pire, ils n'avaient même pas d'argent sur eux pour se réapprovisionner.

C'était sans compter sur l'altruisme du Capitaine Dennis Noble et de son équipe de pompiers du comté de Hernando, qui étaient arrivés les premiers sur place. Sans hésiter, les soldats du feu ont alors pris l’initiative de pousser la voiture sur environ 400 mètres, jusqu’à la station service la plus proche. Et face à la détresse de la famille, ils ont payé eux-mêmes le plein d’essence pour que la famille puisse repartir.

Sur les réseaux sociaux, la caserne du comté de Hernando (HCFR) a ensuite félicité ses pompiers pour leur bonne action : «c’est l’illustration même de ce pourquoi nous existons… Aider les autres !»