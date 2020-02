Les îles Baléares adoptent une loi pour interdire le «tourisme de cuite»

Le Parlement régional des îles Baléares, en Espagne, a approuvé le 3 février un décret présenté par le gouvernement qui vise à limiter les excès des touristes. De nombreux jeunes européens y viennent pour profiter des formules «alcool à volonté».

«C'est la première loi adoptée dans toute l'Europe restreignant la promotion et la vente d'alcool dans certaines zones touristiques», a assuré le gouvernement des Baléares dans un communiqué. Elle interdit la promotion de la consommation d'alcool, les open-bars, les «happy hours», toute réduction sur les boissons alcoolisées ainsi que les excursions éthyliques connues sous le nom de «pubcrawling», qui consistent à faire la tournée des bars.

Dans certains endroits de Majorque et Ibiza, les commerces ne peuvent plus vendre d’alcool entre 21:30 et 8 heures du matin, précise Le Monde. Les formules «all inclusive» des hôtels ne peuvent inclure désormais que trois boissons alcoolisées par repas. Les offres «deux verres pour le prix d’un» sont également interdites.

Le gouvernement régional a aussi décidé de s'attaquer dans l'ensemble de l'archipel à la pratique du «balconing», qui consiste à sauter de balcon en balcon ou d'un balcon dans une piscine et qui a entraîné plusieurs accidents mortels ces dernières années. Déjà sanctionné dans certaines municipalités, le «balconing» sera interdit sur tout l'archipel et sanctionné d'amendes allant de 6.000 à 60.000 euros «pour celui qui le pratique et celui qui le permet».

Globalement, la loi prévoit des sanctions financières allant jusqu'à 600.000 euros pour les contrevenants aux nouvelles règles. Les touristes, notamment les jeunes britanniques, ont de plus en plus tendance à se rendre sur l’archipel sans même avoir réservé de logement. Ils passent ainsi plusieurs jours à boire de l’alcool sans s’arrêter, et repartent directement à l’aéroport, explique Le Monde.

Seul le parti d'extrême droite Vox n'a pas voté en faveur du décret, par crainte que ces nouvelles règles ne dissuadent les touristes de venir. Les commerçants de Majorque sont eux aussi inquiets : ils pourraient perdre jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaire.