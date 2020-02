Présidentielle américaine, mode d'emploi

Le 3 novembre prochain, les Américains se rendent aux urnes pour élire leur futur(e) président(e) et renouveler les membres du Congrès. Un événement politique majeur organisé selon un dispositif bien précis qui a débuté avec l'ouverture des primaires le 3 février dernier dans l'Iowa.

Il s'agira de la 59e élection présidentielle américaine depuis 1788. Donald Trump y affrontera un démocrate qui n'a pas encore été investi par son parti. Selon toute vraisemblance, le gagnant devrait être Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ou Pete Buttigieg. Le nombre de candidat a battu des records, puisque 25 démocrates briguaient l'investiture en février 2019.

Une tradition bien huilée

Quel que soit celui ou celle qui affrontera Donald Trump, l'organisation de la présidentielle répond à des règles milimétrées qui n'ont pas changé depuis des décennies. Le jour de l'élection du président américain («Election day») se déroule ainsi traditionnellement le mardi qui suit le premier lundi de novembre. Cette année, elle tombera ainsi le 3 novembre.

L'organisation du scrutin relèvant des Etats eux-mêmes, certains électeurs peuvent toutefois voter en avance, éventuellement sur Internet. Ce vote anticipé est notamment pratiqué dans le Minnesota et le Dakota du Sud, où les citoyens pourront se rendre aux urnes dès le 18 septembre.

Le vote #anticipé,en pleine progression aux #EtatsUnis depuis 15 ans,limite les espoirs de "résurrection" de #Trump.https://t.co/gUHAkACnkD — Corentin Sellin (@CorentinSellin) 16 août 2016

Le président américain est élu au suffrage indirect. Les citoyens votent pour des grands électeurs, qui affichent leur soutien à tel ou tel candidat. Chaque Etat dispose de son propre nombre de grands électeurs, déterminé par le poids démographique de l'Etat, et il faut en récolter au moins 270 pour être élu. A titre d'exemple, la Californie (39 millions d'habitants) en compte 55 quand le Vermont (626 000 habitants) n'en dispose que de 3.

«The winner takes all»

Dans tous les États sauf deux (Maine et Nebraska), le candidat qui obtient le plus de voix remporte la totalité des grands électeurs de l'Etat en vertu de la règle du «tout au vainqueur» («the winner takes all system»). Ce système explique la disparité entre les résultats du vote populaire et le résultat de l'élection. Ainsi, lors de la présidentielle de 2016, Donald Trump a été élu président (grâce à sa victoire dans les Etats de Floride et Pennsylvanie notamment) alors que sur l'ensemble des Etats-Unis son adversaire démocrate Hillary Clinton comptabilisait 3 millions de voix en plus.

Les représentants et sénateurs, en revanche, sont désignés au suffrage universel. Chaque État élit deux sénateurs, et un nombre de représentants proportionnel à sa population. Au total, la chambre des représentants compte 435 élus. Ces deux institutions forment le Congrès américain.

Certains Etats sont plus choyés que d'autres par les candidats lors de la campagne : les swing states. Ce sont les Etats indécis dans lesquels aucun des deux camps ne domine. Ils peuvent faire basculer élection. C'est le cas de la Floride, de l'Ohio, du Colorado…

FORBES: Swing States To Watch In Election 2016 https://t.co/AMFY63U4Sp #SocialMedia — Social Media News (@socialMEDlA) 8 août 2016

Une fois le vote terminé et le nom du président connu (le 3 novembre, très tôt le matin), les grands électeurs élus se réunissent dans chaque Etats pour désigner officiellement le Président et le Vice-Président. Par la suite, les voix sont comptabilisées en janvier lors d'une session du Congrès. Le président élu est investi traditionnellement le 20 janvier de l'année suivante.