Une taxe sur la viande pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Une taxe sur la viande permettrait de compenser les dommages que sa production cause sur l'environnement, selon une étude menée par CE Delft pour l'ONG Tapp Coalition. Cette taxe ferait notamment augmenter de 25% le prix d'un steak de boeuf.

Selon les scientifiques, une telle taxe permettrait de lever des milliards d'euros pour permettre aux éleveurs et aux consommateurs de produire et manger de la viande de meilleure qualité, rapporte le Guardian. Plusieurs associations environnementales souhaitent que cette taxe soit inscrite dans le nouveau Green deal européen.

L'étude a chiffré le coût de la production de bétail en émission de gaz à effet de serre, pollution de l'air et de l'eau, et en perte de biodiversité. Pour compenser ces dommages, il faudrait augmenter le prix du boeuf de 0,47 euros pour cent grammes, de 0,36 euros pour le porc et de 0,17 euros pour la volaille. Les experts suggèrent que cette taxe permettrait de réduire de 67% la consommation de boeuf dans l'Union européenne, de 57% pour le porc et de 30% pour la volaille d'ici à 2030.

Jeroom Remmers, le directeur de Tapp Coalition, rappelle que «les Européen mangent au moins 50% de viande de plus par jour que ce qui est recommandé». L'argent récolté (32 milliards d'euros par an, selon les estimations des scientifiques) pourrait permettre aux états membres de l'Union eurpéenne, selon lui, d'aider les agriculteurs dans leur transition vers des productions végétales.