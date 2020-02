Vidéo : une américaine se présente au Congrès armée d'un lance-flamme à l'effigie de Donald Trump

Choquer pour se faire connaître. Le procédé n'est pas nouveau, mais réserve régulièrement des surprises. C'est par exemple le cas de Jessica Taylor, qui décide dévoile un clip de campagne pour intégrer le Congrès américain en 2020 de manière... originale.

Cette entrepreneure originaire d'Alabama s'est lancée en politique depuis quelques mois, et ne mâche pas ses mots. «Je suis pro-vie, une maman conservatrice, qui se présente au Congrès pour augmenter la chaleur sur The Squad (un groupe de jeunes élues très à gauche comme Ilhan Omar ou Alexandria Ocasio-Cortez)», lâche-t-elle en mettant en marche un lance-flamme portant l'inscription Trump et son slogan «Make America Great Again».

Celle qui se dit en faveur du mur, des armes à feu et qui soutient Donald Trump n'hésite pas à utiliser son lance-flamme pour mettre le feu à une pancarte sur laquelle on peut lire : «les articles d'impeachment de la honte». Elle termine avec un dernier message pour la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. «Nancy Pelosi, you're fired», un jeu de mots entre «fire» (feu en anglais), et «fired» (viré en anglais). Nul doute que l'intéressée appréciera.

