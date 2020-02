La semaine de Philippe Labro : rien n’arrête la Chine, tout réussit à Trump

Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour CNEWS, il commente ce qu'il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

MARDI 4 FÉVRIER

Quand on rentre d’un séjour à l’étranger, aussi court fût-il, mais également coupé de l’air du temps et de la «buzz-mania», que retrouve-t-on ? Quelques évidences.

Première évidence : la Chine. Notre confrère Les Echos a choisi le bon titre : «L’atelier du monde», telle est la réalité. Le monde entier, aujourd’hui, dépend de cet «atelier» qui produit des automobiles, du textile, des composants électroniques, etc. Mais, et c’est la deuxième évidence, la Chine possède une faculté de réaction à la hauteur du désastre. C’est stupéfiant : en à peine dix jours, 4.000 ouvriers, placés sous contrôle militaire, ont construit, sans interruption, de jour comme de nuit, un hôpital de 1.000 lits. On a coulé du béton, raccordé eau et électricité, installé la 5G… Quelque 1 400 experts sont désormais capables de traiter l’énorme afflux de patients frappés par le coronavirus. La Chine en fait un sujet de fierté :

– Voyez comme on est grand, fort, efficace.

A quoi des milliers d’internautes chinois répondent :

– Ce que nous voyons, surtout, c’est que vous avez réagi bien tard.

Troisième évidence : les Etats-Unis. Ça y est, avec un tonitruant discours sur l’état de l’Union, prononcé devant les deux Chambres réunies, le président Trump est en pleine campagne électorale. Il utilise toutes les armes nécessaires : une somme d’argent colossale, son acquittement au Sénat dans le procès de destitution, dont il sort vainqueur, une économie qui va bien, un chômage très réduit, un Parti démocrate qui balbutie, trébuche, hésite, se désorganise, et avec, surtout, ses indéniables qualités de «showman», Donald Trump n’a peur de rien, ni de personne.

Il a eu beau fouler aux pieds toutes les traditions, il a eu beau se séparer, en l’espace de ses trois ans et demi de présidence, d’une trentaine de collaborateurs, parfois virés du jour au lendemain, organiser la Maison Blanche comme un cirque à trois pistes, il affiche la certitude de sa réélection en novembre prochain. «C’est encore un peu loin», disent les sceptiques. «C’est demain matin», répondent les réalistes.

MERCREDI 5 FÉVRIER

Avec l’œil frais du retour, la petite musique politique française fait parfois de la peine. Ça grince un peu, il y a ce qu’on appelle des «couacs». Le Premier ministre, en pleine Assemblée nationale (à l’occasion de l’affaire, si mal conduite, de l’extension du congé accordé aux salariés après le décès d’un enfant mineur), déclare :

– Nous n’avons pas su expliquer notre opinion, nous n’avons pas su nous adapter.

Et il a ce mot, candide, mais honnête, lucide et franc :

– Les critiques nous font très mal.

On a rarement entendu un Premier ministre faire un tel aveu en public. Vous vous dites donc que le fond de l’air, en ce moment, en France, est maussade. Vous vous consolez alors avec les rugbymen du XV de France. Comme c’était enthousiasmant et surprenant, quand, rivés devant un ordinateur qu’un astucieux ami avait réussi à brancher pour que, d’aussi loin que nous étions, nous puissions suivre le match France-Angleterre ! Comme c’était euphorisant, ces gamins sans peur, audacieux, habiles, costauds, décomplexés, capables de plus beaux gestes et triomphant de «British Brexiters» qui avaient un peu trop tôt prédit qu’ils écraseraient nos joueurs ! Comme c’était excitant ! Voilà l’exemple à suivre : ténacité, solidarité, sang-froid, plan respecté, bon coaching, unité.

JEUDI 6 FÉVRIER

Le philosophe George Steiner est mort. Une sorte de génie. Sa disparition ne fera pas autant de bruit que celle d’un basketteur américain, mais elle est tellement plus importante. Toute la presse française lui consacre de longues pages, rappelle de remarquables entretiens (celui d’Elisabeth Lévy dans Le Point, notamment). Evidence : nous sommes un pays qui respecte encore la primauté de la pensée et de l’intelligence. Evidence ultime.