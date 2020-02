L'astronaute Christina Koch a battu le record féminin du temps passé dans l'espace

Elle n'avait, littéralement, plus touché terre depuis près d'un an. Jeudi 6 février, l'astronaute Christina Koch est revenue d'un voyage de 328 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS), battant ainsi le record féminin du temps passé dans l'espace.

Le précédent était détenu par Peggy Whitson, restée 288 jours en orbite. La capsule Soyouz, avec à son bord Christina Koch et ses collègues, Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne et le cosmonaute russe Alexandre Skvortsov, a atterri dans les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale, à l'issue d'un vol d'environ trois heures et demie.

Pionnière, l'ingénieure américaine de 41 ans, astronaute de la Nasa, avait déjà fait parler d'elle en octobre 2019, en participant à la première sortie spatiale 100% féminine avec Jessica Meir, biologiste marine.

Welcome back to Earth, @Astro_Christina, and congratulations on breaking the female record for the longest stay in space! You’re inspiring young women and making the USA proud! Enjoyed speaking with you and @Astro_Jessica on the first all-female spacewalk IN HISTORY last year. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2020

Sur Twitter, son exploit a été salué par Donald Trump : Félicitations pour avoir battu le record féminin du plus long séjour dans l'espace ! Vous êtes une inspiration pour les jeunes femmes et faites la fierté des Etats-Unis !», a écrit le président américain.

Interviewée par NBC avant même son retour sur Terre, Christina Koch avait affirmé que la «microgravité» serait ce qui lui manquerait le plus. «C'est vraiment drôle d'être dans un endroit où l'on peut sauter du sol au plafond quand on veut», ajoutait-elle, en souriant.

This journey has been everyone’s journey. Thank you to all involved in the success of our mission, and for giving me the opportunity to carry everyone’s dreams into space. I’m filled with gratitude to be back on the planet! pic.twitter.com/Mo2pk152vv — Christina H Koch (@Astro_Christina) February 6, 2020

A présent de retour sur Terre, l'astronaute doit se rendre au siège de la Nasa, à Houston, pour subir des tests médicaux dont les résultats pourraient être précieux pour les préparatifs d'un vol habité de longue durée vers Mars.