Vidéo : les Hongkongais dévalisent les rayons de papier toilette après des rumeurs de pénurie

C'est une conséquence plutôt inattendue de l'épidémie de coronavirus : à Hong Kong, le papier toilette est en rupture de stock. Les habitants se sont rués dans les supermarchés et en ont acheté en masse à cause d'une rumeur de pénurie diffusée sur les réseaux sociaux.

En ligne, de nombreux messages circulent, affirmant que la Chine manquera bientôt des produits de base, en raison de l'épidémie. Dans les magasins, les pâtes et le riz, dont les rayons ont également été dévalisés, se font eux-aussi de plus en plus rares.

Plusieurs vidéos montrent des consommateurs aux caddies remplis à ras bord, attendant leur tour dans de longues files d'attente aux caisses des supermarchés.

Lois Strange, une enseignante britannique de 32 ans, a expliqué à l'AFP avoir assisté mercredi à un spectacle chaotique dans un magasin : «Il était bondé. Tout le monde prenait autant de rouleaux de papier toilette que possible», a-t-elle indiqué.

La chaîne de télévision RTHK a rapporté que dans un supermarché du quartier de Wanchai, sur l'île de Hong Kong, les stocks de riz et de papier toilette, qui avaient été réapprovisionnés dans la nuit, ont été vidés jeudi matin en une demi-heure.

Toilet paper is sold out across Hong Kong. Social media rumors have circulated that supplies from mainland China could stop because of the #CoronavirusOutbreak . More @business : https://t.co/rp1f8WM1rV #coronavirus #新型肺炎 pic.twitter.com/l2Kyfj0mtA

Harold Yip, fondateur de Mil Mill, une entreprise basée à Hong Kong et spécialisée dans le recyclage du papier, a indiqué à l'AFP avoir été contacté plus d'une centaine de fois mercredi par des consommateurs inquiets de la disponibilité du papier toilette dans la ville.

Face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement hongkongais a publié jeudi un communiqué affirmant que les fausses rumeurs d'une pénurie de produits comme le riz et le papier toilette «entraînaient des achats liés à la panique, et même le chaos».

Il a reproché à des personnes aux «intentions malveillantes» d'avoir répandu des «rumeurs alors que la ville lutte contre la propagation de la maladie».

Troubling online rumours caused a sudden surge in demand for toilet paper. In two supermarkets in Wan Chai, people are buying bags and bags of them, while the shelves are clearing up soon. Wellcome, one major supermarket, already clarified their supply is OK. pic.twitter.com/NzxVFmEkZf

— Alvin L (@alvinllum) February 5, 2020