Alaska : quatre enfants survivent après avoir passé plus de 24 heures piégés dans la neige

Les équipes de recherche étaient presque désespérées. Alors que Christopher, Frank, Ethan et Trey, quatre enfants originaires d'Alaska (Etats-Unis) âgés respectivement de 14, 8, 7 et 2 ans avaient disparu depuis plus de 24 heures, ils ont été retrouvé vivants dans un trou en pleine neige.

Ces enfants avaient été aperçus quittant Nunam Iqua, un village dans l'ouest de l'Etat, sur une motoneige. Une équipe s'est mise à leur recherche alors que plus personne n'avait de leurs nouvelles et qu'une tempête était passée par-là. Il aura fallu plusieurs heures avant de les repérer. Bryan Simon, l'un des membres de l'équipe, a alors aperçu une forme suspecte dans la neige.

Alors qu'il pensait avoir trouvé un enfant sur les quatre, il s'est aperçu qu'ils étaient serrés les uns contre les autres. En effet, les plus âgés d'entre eux ont décidé de se positionner de telle façon que le plus jeune d'entre eux se retrouve bien au milieu. «Ils protégeaient le bébé», a expliqué Bryan Simon à Alaska Public.

En quelques minutes, un hélicoptère était en route pour les secourir. S'ils ont réussi à tenir jusque-là, la situation n'était pas encore totalement réglée pour les jeunes Américains. Ils ont tous été hospitalisés, alors que trois d'entre eux ont été soignés pour une hypothermie sévère. Quelques jours après cependant, il a été confirmé qu'ils s'en sortiraient sans séquelles. Des vrais petits super-héros.

