Meghan et Harry invités à Miami par Jennifer Lopez

Un mois après avoir annoncé officiellement leur intention de prendre leurs distances avec la famille royale, Meghan et Harry ont fait une première apparition publique ensemble, ce vendredi 7 février, lors d’une soirée organisée à Miami (Etats-Unis) par la banque américaine JPMorgan Chase.

L’occasion pour le couple de sympathiser avec des stars, à l’image de la chanteuse Jennifer Lopez et de son fiancé l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez.

Au cours d’un dîner au restaurant du luxueux 1 Hotel South Beach, le prince Harry et l’ancienne actrice américaine Meghan Merkle se sont en effet «très bien entendus avec Jennifer et Alex, a rapporté une source au New York Post, ils ont passé du temps à discuter pendant le dîner».

Cette même source aurait entendu J.Lo inviter le couple, avec leur petit Archie, à passer du temps dans sa maison de Miami, une «beach house» de rêve construite en 1949, comprenant notamment quatre chambres, cinq salles de bain, mais aussi un jacuzzi, et un balcon offrant une vue à couper le souffle sur la mer.

La firme JPMorgan Chase s’est refusée à tout commentaire et a refusé de dire si le prince Harry et sa femme Meghan avaient été rémunérés pour apparaître à cette soirée caritative et prendre la parole, mais selon plusieurs médias américains, le tandem royal aurait été payé 500.000 dollars, soit environ 460.000 euros.