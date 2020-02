Royaume-Uni : une femme condamnée pour avoir organisé un duel à mort afin de départager son mari et son amant

Elle devrait passer le reste de ses jours en prison. Asta Juskauskiene, une Lituanienne de 35 ans, vient d'être condamnée au Royaume-Uni à la prison à vie, pour avoir organisé un «duel médiéval à mort», selon les mots du tribunal, entre son amant et son mari, dans lequel ce dernier succombera.

Décrite comme «manipulatrice», selon le portrait que dresse d'elle la presse britannique, cette mère de trois enfants, avait quitté son mari Giedruis, âgé lui de 42 ans, après avoir rencontré sur Internet Mantas, 25 ans, fraîchement libéré d'une prison lituanienne pour viol.

Lors du procès qui se tenait depuis le mois de décembre dernier à Londres, les magistrats ont repris le fil des événements et c'est comme cela que le tribunal a appris que, suite à cette séparation, les deux hommes avaient revendiqué chacun qu'Asta était leur propriété.

Face à cette situation, la jeune femme a donc décidé d'organiser un duel à mort, lequel se soldera par le décès de son ex-mari, tué de 35 coups de couteaux - la plupart au niveau du cou - par son rival, dans une ruelle du quartier de Stratford, à l'est de Londres, aux premières heures de la matinée du 17 juin dernier.

Dans une déclaration de témoin transmise au tribunal, un ami d'Asta avait expliqué à la police que le plan de cette dernière était prémédité puisqu'elle lui aurait dit qu'elle «voulait que les deux hommes se battent pour elle et que celui qui gagnerait resterait avec elle».

