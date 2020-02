Vidéo : une touriste arrêtée aux Maldives pour avoir porté un bikini

La scène, filmée le 6 février dernier, fait depuis le tour des réseaux sociaux. Cecilia Jastrzembska, une Britannique de 26 ans, a été arrêtée aux Maldives, un archipel situé dans l'Océan indien connu pour appliquer la charia, parce qu'elle portait un bikini.

«Vous êtes en train de m'agresser sexuellement», crie la jeune femme sur les images abondamment relayées par les internautes, alors qu'elle est aux prises avec trois hommes qui tentent de lui passer les menottes et de recouvrir son corps avec une serviette.

«L'incident», comme l'a qualifié le chef de la police locale de l'île de Maafushi, a eu un tel retentissement outre-Manche, que le commissaire Mohamed Hameed a lui-même reconnu qu'il avait été «mal géré».

«Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé, non seulement auprès des touristes, mais également auprès du grand public en général. L'un de nos objectifs est de professionnaliser au mieux les services de police et nous y travaillons», a-t-il ajouté.

Les circonstances précises quant à l'interpellation de Cecilia Jastrzembska restaient toutefois, trois jours après les faits, encore floues.

Selon les premiers éléments, la jeune femme avait été arrêtée pour «attentat à la pudeur», en raison de sa tenue, mais aussi parce que la police, selon les médias locaux, la suspectait d'avoir consommé de l'alcool. A ce stade, son affaire fait d'ailleurs toujours l'objet d'une enquête.

Comme l'explique par ailleurs le quotidien anglais The Daily Mail, aux Maldives, les touristes peuvent porter un bikini mais uniquement à des endroits bien précis, généralement dans un périmètre dédié autour des hôtels, et, à ce jour, il n'est pas encore clairement établi où la vidéo a été précisément tournée.

Quoi qu'il en soit, il se pourrait que la petite notoriété de Cecilia Jastrzembska ait quelque peu incité les autorités maldiviennes a joué la carte de l'apaisement, le tourisme étant vital pour l'économie du pays.

Cecilia Jastrzembska, qui n'hésite pas à se présenter comme «conseillère parlementaire» à la chambre des Communes bien que cette information n'ait pas été confirmée, est en effet notamment connue pour avoir participé à plusieurs émissions de télé-réalité, notamment à la version britannique de Ninja Warrior.

Brit arrested for wearing bikini in Maldives appeared on TV shows First Dates and Ninja Warrior UK https://t.co/LZTspSITN9

— The Sun (@TheSun) February 9, 2020