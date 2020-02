Allemagne : qui sont les successeurs possibles d'Angela Merkel ?

Le retrait annoncé ce lundi 10 février de la dauphine d'Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, rebat totalement les cartes dans la course à la succession de la chancelière. Quatre candidats potentiels semblent aujourd'hui se dégager au sein de la CDU pour prendre la tête du parti et briguer la chancellerie au plus tard fin 2021, quand Angela Merkel aura bouclé son quatrième et dernier mandat.

Friedrich Merz

(©Odd ANDERSEN / AFP)

Friedrich Merz, vieil ennemi de la chancelière qui n'a pas digéré qu'elle l'ait mis sur la touche dans les années 1990, avait été battu de justesse en décembre 2018 par Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK, pour la présidence du parti. Depuis, cet avocat de 64 ans attend son heure, et ne ménage pas Angela Merkel. Ce partisan d'un net virage à droite du parti, pour récupérer les électeurs conservateurs votant désormais pour le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) - après le cap centriste mené par Angela Merkel ces dernières années -, a jugé notamment «nullissime» l'image donnée par l'exécutif, et reproché à Angela Merkel un «leadership défaillant». En tant que chef du parti, cet ancien député reconverti dans les affaires ne manquerait pas d'accentuer la pression sur la chancelière pour qu'elle quitte prématurément son poste, avant les élections de 2021. Il semble prêt à se lancer dans la course à sa succession, après avoir annoncé mi-janvier qu'il allait quitter le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock pour se concentrer sur la politique.

Die Entscheidung von @akk verdient Respekt. Ich gebe ihr jede Unterstützung dabei, den Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als gewählte Parteivorsitzende von vorn zu führen. (FM) #AKKRuecktritt #cdu — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 10, 2020

«La décision d'Annegret Kramp-Karrenbauer mérite le respect. Je lui apporte tout mon soutien pour diriger le processus de sélection de son successeur et candidat à la chancellerie en tant que chef du parti.»

Armin Laschet



(©Christophe Gateau / DPA / AFP)

Baron local, Armin Laschet, influent ministre-président de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé d'Allemagne, a un profil plus consensuel et centriste que Friedrich Merz, ce qui pourrait être l'un de ses atouts. Cet homme de 58 ans, qui a de bonnes relations avec Angela Merkel, est acceptable aussi pour les franges très conservatrices du parti, notamment en raison de sa lutte contre les bandes criminelles. Mais aussi pour le parti social-démocrate (SPD, centre-gauche), partenaire de la CDU au sein du gouvernement de coalition. «Armin Laschet doit briguer la présidence, sinon il n'est qu'un tigre de papier», a estimé ce lundi 10 février le vice-président social-démocrate du Bundestag (le Parlement allemand) Thomas Oppermann.

Jens Spahn

(©Odd ANDERSEN / AFP)

Le jeune et ambitieux ministre de la Santé, Jens Spahn, dont le travail est unanimement salué à ce poste, est classé dans l'aile droite du parti et dans le camp des anti-Merkel, à l'instar de Friedrich Merz. A une époque où la chancelière tenait encore son parti d'une main de fer, il avait osé critiquer sa politique migratoire selon lui laxiste en 2015, quand des centaines de milliers de réfugiés syriens ou afghans avaient afflué en Allemagne. Cette année-là, en pleine crise migratoire en Europe, 1,1 million de réfugiés étaient arrivés dans le pays. Son âge, 39 ans seulement, et son homosexualité assumée, pourraient toutefois lui coûter des voix dans son parti qui reste très conservateur sur les questions de société. Il profite actuellement de son poste de ministre de la Santé pour multiplier les apparitions dans les médias et les déplacements à l'occasion de la crise du coronavirus chinois, et ainsi préparer le terrain à une éventuelle candidature.

Ich habe großen Respekt vor dieser unerwarteten Entscheidung. Die Trennung von Parteiführung und Kanzleramt war eine schwierige Situation. Es ist @akk’s Verdienst, CDU und CSU wieder zusammengeführt zu haben. Der Zusammenhalt unserer Partei muss auch jetzt unsere Leitschnur sein. — Jens Spahn (@jensspahn) February 10, 2020

«J'ai un grand respect pour cette décision inattendue. La dissociation de la direction du parti et de la chancellerie a été une situation difficile. C'est le mérite d'Annegret Kramp-Karrenbauer d'avoir réuni à nouveau la CDU et la CSU. La cohésion de notre parti doit désormais être notre principe directeur.»

Markus Söder

(©)

Président depuis un peu plus d'un an du parti chrétien-social CSU, cousin bavarois de la CDU, Markus Söder fait partie des candidats évoqués à la chancellerie en 2021. Ce défenseur des valeurs traditionnelles chrétiennes de 53 ans s'est efforcé de recentrer son image dernièrement, se découvrant ces derniers mois une passion pour la défense de l'environnement. Il s'est aussi illustré pour avoir été l'un des premiers poids lourds politiques à condamner catégoriquement l'élection, grâce aux voix de la CDU et de l'extrême-droite, d'un dirigeant libéral en Thuringe, Thomas Kemmerich - qui a finalement démissionné quelques jours plus tard -, point de départ de la crise politique actuelle outre-Rhin.

Ich habe großen Respekt für die Entscheidung von @akk - auch wenn es mir leid tut. Denn wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen. Aber es ist jetzt notwendig, die inhaltliche und personelle Aufstellung der #CDU grundsätzlich zu klären. — Markus Söder (@Markus_Soeder) February 10, 2020

«J'ai un grand respect pour la décision d'Annegret Kramp-Karrenbauer - même si je suis désolé. Parce que nous travaillons ensemble en toute confiance. Mais il est maintenant nécessaire de clarifier le positionnement de la CDU.»