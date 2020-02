Coronavirus : un forum mondial de l'OMS pour accélérer la recherche

Une riposte internationale. Pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus chinois, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) organise de ce mardi 11 à ce mercredi 12 février à Genève (Suisse) un forum mondial spécial, destiné à accélérer la recherche de traitements et de vaccins contre le virus, responsable de 908 morts en Chine.

Cette grande réunion rassemblera des experts du monde entier (scientifiques, organismes de santé publique, ministères de la santé et bailleurs de fonds pour la recherche), dont ceux travaillant à la mise au point de vaccins, de traitements et de tests sur le coronavirus 2019-nCoV, apparu en décembre dernier sur un marché de Wuhan, dans le centre de la Chine, et qui reste encore empli de mystères.

Les spécialistes ne savent entre autres toujours pas quel animal a transmis le virus à l'homme - des chercheurs de l'Université d'agriculture du sud de la Chine suspectent le pangolin, un petit mammifère couvert d'écailles menacé d'extinction -, ou la façon exacte dont le virus se propage. Les goutelettes expulsées par la toux d'une personne infectée seraient la voie primaire de contamination, mais les chercheurs se penchent sur la diarrhée comme voie secondaire.

Un vaccin disponible pas avant 20 mois

Durant ce forum, les participants aborderont plusieurs sujets, «notamment l’identification de la source du virus et le partage d’échantillons biologiques et de séquences génétiques», explique l'OMS dans un communiqué de presse. Ce partage d'informations au niveau mondial devrait selon l'institution onusienne permettre «d’accélérer l’élaboration et l’évaluation de tests de diagnostic, de vaccins et de médicaments efficaces». Selon l'Institut Pasteur, un vaccin ne devrait pas voir le jour avant 20 mois, mais la découverte d'un traitement contre le coronavirus est «l'affaire de quelques semaines», a assuré Manuel Rosa-Calatrava, directeur de recherche à l'Inserm, à Franceinfo samedi 8 février.

Il est prévu que ces 48 heures de discussions aboutissent à l’élaboration d’un programme de recherche mondial sur le coronavirus - qui aura bientôt une nouvelle appellation officielle -, devant définir les priorités d'action concernant l'épidémie. «Comprendre la maladie, ses réservoirs, son mode de transmission et sa gravité clinique, puis élaborer des contre-mesures efficaces, est primordial pour endiguer la flambée, limiter le nombre de décès et minimiser les conséquences économiques», a déclaré Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l'OMS. «Il est essentiel de tirer parti des potentialités de la science afin d’endiguer cette flambée épidémique», a confirmé le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Une épidémie qui semble tout de même en perte de vitesse, le nombre de cas de contamination relevés quotidiennement en Chine se stabilisant, a indiqué l'OMS samedi 8 février.