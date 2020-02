Primaire démocrate : quels enjeux pour les favoris dans le New Hampshire ?

Certains jouent leur crédibilité, d'autres savent pertinemment qu'ils ne gagneront pas. Les enjeux seront différents pour les favoris à l'investiture démocrate alors que le New Hampshire vote le 11 février dans le cadre de la primaire. Après le fiasco de l'Iowa, il est impératif que l'élection se passe sans encombre, et un bon résultat pourrait entraîner un élan de popularité pour l'un des candidats avant un mois de mars très chargé.

Bernie Sanders

Le candidat autoproclamé socialiste est certainement celui qui a le plus à perdre. Annoncé comme favori dans l'Iowa, il a finalement laissé la victoire de peu face à Pete Buttigieg, et s'avance une nouvelle fois comme le numéro 1 des sondages dans le New Hampshire avec 8 points d'avance au moins sur ses poursuivants. En cas de deuxième défaite, la capacité de Bernie Sanders à rassembler au sein du parti démocrate serait fortement critiquée, et sa popularité pourrait en prendre un coup non négligeable.

Mais si victoire il venait à y avoir, l'effet pourrait être inverse. Sa légitimité en cas de chef de file de la gauche du parti serait augmentée, et il deviendrait difficile pour des candidats comme Elizabeth Warren de se montrer comme une véritable alternative à l'homme de 78 ans.

Pete Buttigieg

Beaucoup annonçaient sa campagne terminée avec des sondages nationaux en chute libre depuis le début de l'année. Mais Pete Buttigieg a su ravir une majorité de délégués à Bernie Sanders dans l'Iowa, et s'avance dans le New Hampshire avec une nouvelle dynamique. Ses sondages remontent, les salles de ses meetings se remplissent...

Son objectif est simple dans cette primaire : devenir le candidat des modérés en prenant la place de Joe Biden. Si une victoire dans le New Hampshire l'en approchera, il ne sera toutefois pas facile de conserver cette position dans le futur car son homosexualité pourrait devenir un obstacle au moment de compter les voix dans les Etats du sud.

Amy Klobuchar

Elle est la chouchou des médias. Le New York Times a décidé de la soutenir officiellement avec Elizabeth Warren, tout comme des organisations locales de presse telles que l'Iowa City Press-Citizen ou le New Hampshire Union Leader. Sa capacité à travailler de concert avec les républicains est notamment l'un des points forts de sa candidature. Et ses prestations dans les débats sont souvent bien notées dans les journaux, notamment les plus récentes.

Cela lui a valu une petite progression dans les sondages, qui reste marginale cependant. Aujourd'hui créditée de 14% d'intentions de vote dans le New Hampshire, et de 6% au niveau national, il lui faudra potentiellement être plus agressive. Car actuellement, il semblerait que sa campagne ne soit pas capable de résister très longtemps après le Super Tuesday prévu le 3 mars prochain.

Joe Biden

L'ancien vice-président n'est pas en grande forme. Annoncé comme le grandissime favori un an avant le début des primaires, Joe Biden a subi un revers violent lors du caucus de l'Iowa. Terminant 4ème avec 6 délégués seulement, il n'est même pas arrivé en tête chez les modérés.

Dans le New Hampshire, il devra limiter la casse face à Bernie Sanders et Pete Buttigieg, ses deux rivaux principaux, avant de se diriger vers d'autres Etats qui devraient lui être plus favorables, notamment ceux où les Hispaniques et les Noirs américains sont très nombreux. Héritier des mandats de Barack Obama, les sondages montrent en effet une adhésion très importante à son programme de la part de ces minorités.

Elizabeth Warren

Elizabeth Warren a-t-elle loupé son moment ? Un temps annoncée en tête des sondages, elle n'est désormais cantonnée qu'à un troisième ou quatrième rôle dans la majorité des cas. Représentant l'aile gauche du parti, à l'instar de Bernie Sanders, il semble que ce dernier ait réussi à convaincre qu'il était le mieux placé pour battre Donald Trump.

Rien n'est terminé pour elle cependant. Elle reste populaire, une erreur de Bernie Sanders peut toujours arriver et surtout, les votes ne font que commencer. «Savez-vous combien de délégués démocrates seront choisis en février ? 150. Savez-vous combien le seront dans les 10 premiers jours de mars ? 1700», rappelle Matthew Dowd, analyste politique pour ABC, sur les réseaux sociaux. Comme Joe Biden, elle devrait donc tenter de limiter les dégâts pour mieux rebondir dans les prochaines semaines.