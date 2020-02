Photo animalière de l'année : des souris bagarreuses dans le métro récompensées

Un drôle de face-à-face. Capturée à Londres, cette photo montrant deux souris en train de se chamailler sur le quai désert d’une station de métro a remporté ce mercredi 12 février le Prix du choix du public du Concours de la photographie animalière de l'année.

Organisé tous les ans par le musée d'Histoire naturelle de la capitale britannique, le «Wildlife photographer of the year» est le plus prestigieux concours de photographie animalière. Cette année, le grand gagnant du LUMIX People's Choice Award est le photographe Sam Rowley.

Un enjeu de taille...

Passionné par ces rongeurs souterrains, l’auteur, originaire de Bristol (sud-ouest de l'Angleterre), a passé une semaine dans le métro londonien avant de pouvoir immortaliser cet instant qui a duré «une fraction de seconde».

Appareil photo en main, il est resté allongé sur le quai et a attendu patiemment que les souris sortent de leur cachette pour venir grignoter les restes de nourriture laissés par les voyageurs, a-t-il expliqué. Et sa technique a payé. Sur son cliché, intitulée «station squabble» («querelle de gare»), les deux souris se disputent une minuscule miette de pain.

Cette photographie «offre un aperçu fascinant de la manière dont la vie sauvage fonctionne dans un environnement dominé par les humains. Le comportement de ces souris est façonné par nos habitudes, par les transports que nous utilisons, par la nourriture que nous jetons», a commenté auprès de la BBC Michael Dixon, le directeur du Muséum.