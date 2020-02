Sexisme : un restaurant fait polémique en proposant des «steaks pour femmes»

Un restaurant de Liverpool est sous le feu des critiques pour avoir proposé dans son menu un «steak pour femmes», à savoir un morceau de viande plus petit que les autres mets.

Comme l’explique le Huffington Post, le plat litigieux a d’abord été repéré par une blogueuse spécialisée, Vicky M Andrews, qui a partagé une photo du menu sur Twitter. Le cliché a ensuite été repris par le critique culinaire Jay Rayner, qui n’a caché sa consternation.

Courtesy of the Manhattan Bar and Grill, Liverpool: a fillet for the laydeez. Because... I mean.. but... V good spot by @PlanetVicster https://t.co/iC0vR40BKp — Jay Rayner (@jayrayner1) February 5, 2020

Les publications Twitter ont aussitôt déclenché la colère de nombreux internautes y voyant un exemple de sexisme.

«Cela rappelle tristement le #LadiesMenu… vous savez, ceux sans prix indiqués parce que ce sont les hommes qui contrôlent l’argent. Le #sexismeauquotidien il faut juste que cela s’arrête, y compris au Manhattan Bar and Grill», souligne ainsi l’analyste Kent Buse, qui précise que «l’idée d’un steak plus petit est bonne pour les gens et la planète».

Sadly reminiscent of #LadiesMenu... you know, the ones without prices listed because men control the money. #EverdaySexism just needs to end, including at Manhattan Bar and Grill ... But idea of a smaller steak is good for people & planet@ArwaM @nicolamlow @stefanswartpet https://t.co/a1hOxTZfGI — kent buse (@kentbuse) February 7, 2020

Dans les commentaires, nombre d’internautes expliquent que l’idée d’un steak plus petit n’est pas mauvaise en soi mais que c’est son appellation «pour les femmes» qui posait un problème de sexisme, de stéréotypes.

Parmi les nombreux autres réactions, l’un des internautes a également partagé un menu repéré dans un restaurant d’Amsterdam affichant un steak pour les «vrais hommes » et un autre, plus petit, «pour les femmes». Là encore, c’est l’assimilation du poids de la pièce de viande à destination des femmes ou des hommes qui est problématique.

I have seen this a few times in Amsterdam, including this menu which really doubled-down on the difference pic.twitter.com/LpMxpgWFcB — Giles Guthrie (@gilesguthrie) February 5, 2020

«Est-ce que la taille compte ?»

De son côté, le directeur du «Manhattan Bar and Grill», a expliqué à la presse britannique que le plat était bien accueilli par les clients. Et de justifier : «nous avons beaucoup d’enterrements de vie de jeunes filles et de clientes, et nous avons reçu de nombreuses plaintes selon lesquelles nos steaks de presque 3 kilos étaient beaucoup trop gros. Nous avons donc demandé à notre fournisseur de nous envoyer des pièces de 2 kilos».

Sur sa page Facebook, l’établissement ne semble pas prendre ombrage de la polémique, interrogeant avec force ironie : «Ladies, est-ce que la taille compte ? Avez-vous essayé notre ‘steak pour femmes’ […] C’est délicieux».

Cette polémique n’est pas la première et plusieurs exemples dans le passé témoignent de cette forme de marketing, basée sur le genre. On se souviendra notamment des «chips adaptées aux besoins des femmes» ou encore des stylos «for her», roses et pailletés, qui avaient également suscité des levées de boucliers.