Vidéo : un joueur de NHL s'effondre sur le banc de touche, le match reporté

Panique à Ananheim mardi soir lors du match de NHL entre les Ducks et les Blues de Saint Louis. Alors qu'il tentait de s'emparer d'un verre d'eau, le défenseur des Blues, Jay Bouwmeester, assis sur le banc de touche, s'est effondré après avoir perdu connaissance. La rencontre a été interrompue et reportée.

Rapidement secouru par les médecins des deux équipes, le joueur a été hospitalisé en urgence à l'hôpital où il a subi peu de temps après son arrivée, une intervention chirurgicale du coeur.

Selon un communiqué émanant de son club, son état de santé serait désormais stable. Bouwmeester doit désormais passer toute une batterie de tests médicaux pour déterminer d'éventuelles séquelles.

Pray for Jay Bouwmeester





The Blues defenseman collapse during tonight's game.





The game has been postponed and will be made up at a later date. #stlblues pic.twitter.com/MG42sM2XaN

— Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) February 12, 2020