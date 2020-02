Crocs élabore une paire de chaussures avec KFC... qui sent le poulet

La mode va parfois loin. Et une fois de plus, on peut dire que Crocs ne recule devant rien pour sortir du lot. La marque va en effet proposer, au printemps prochain, ses célèbres mules en plastique en collaboration avec la chaîne de fast-food KFC.

Ce nouveau desing a de quoi surprendre, car non seulement les sabots seront ornés de motifs «poulet frit», mais en plus, comme l’indique le site CNN, de gros pins en forme de pilon seront accrochés dessus. Et cerise sur le gâteau, ces derniers dégageront la véritable odeur du poulet… Peu banal.

«Alliant l’apparence unique de notre mondialement connu poulet frit et de notre marque de fabrique, le bucket KFC, avec le confort et le style inégalé des Crocs, cette paire de chaussures incarne les rêves de chaussures de poulet frit», explique dans un communiqué de presse Andrea Zahumensky, la cheffe marketing de KFC.

Cette édition limitée verra le jour au printemps prochain. Elle sera disponible en taille unisexe au prix de 60 dollars, soit environ 55 euros, sur le site de la marque.

Crocs avait déjà sorti un modèle avec la marque japonaise Beams, des mules sur lesquelles étaient accrochées... des sacs bananes.