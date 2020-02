Etats-Unis : à 91 ans, il devient la coqueluche de sa salle de sport

Il n'y a pas d'âge pour se maintenir en forme. C'est cette maxime qu'applique Lloyd Black, un nonagénaire américain accro à la salle de sport, lorsqu'il va s'entraîner.

Depuis un an, cet homme de 91 ans originaire de Semmes, en Alabama (Etats-Unis), est devenu un habitué de la salle de fitness près de chez lui, où il s'entraîne trois fois par semaine. Hyper motivé, Lloyd Black a ainsi décidé de se prendre en main, lorsqu'il s'est rendu compte l'an passé qu'il n'arrivait plus à accomplir certaines tâches ménagères, pourtant très simples.

S'inscrire dans une salle de sport lui était alors apparu comme le seul espoir de guérir ses maux et d'apaiser ses douleurs articulaires. Et loin de se décourager malgré un physique hésitant, le courageux vieil homme a bravé les préjugés et n'a pas hésité – sur son vélo, son elliptique ou son tapis de marche – à se mesurer à plus jeune et plus costaud que lui.

A tel point qu'il est devenu la coqueluche de sa salle de sport et a même été élu «membre du mois», et ce, malgré un accoutrement quelque peu... original. Pendant ses séances d'entraînement, Lloyd préfère en effet porter une salopette en jean, qu'il juge plus chaude et confortable et «qui reste bien en place».

«Depuis qu'il a commencé, nous n'avons vu que de la motivation», peut-on lire sur la page Facebook de la salle de sport, qui assure qu'il «inspire les autres à continuer et à poursuivre leurs efforts pour intégrer pleinement le sport dans leur quotidien. Le voir trois fois par semaine travailler dans sa salopette égaie notre journée et nous espérons le voir encore de nombreuses années à venir».