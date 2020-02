La NASA réédite l'iconique image de la Terre «point bleu pâle»

Elle est considérée comme l'une des meilleures photos spatiales jamais prises. «Point bleu pâle», une photo de la Terre prise par Voyager 1 il y a 30 ans exactement ce vendredi 14 février, a été réeditée et diffusée par la Nasa à l'occasion de cet anniversaire.

Cette image de la Terre (le petit point que l'on distingue au milieu du rayon solaire) avait été prise par la sonde à 6 milliards de kilomètres de notre planète. La Nasa a utilisé des logiciels modernes afin de la rendre «plus claire», la Terre étant désormais plus visible.

«Point bleu pâle» fait partie d'une série d'images prises par Voyager juste avant que l'appareil photo soit éteint afin d'économiser l'énergie de la sonde. Après avoir fait le tour de toutes les planètes, Voyager n'avait plus besoin de prendre d'images, puisqu'elle s'apprêtait à ganger l'espace interstellaire.

Une image iconique

Ce sont deux scientifiques qui travaillaient sur la partie images de la mission, Carl Sagan et Carolyn Porco, qui avaient convaincu la hiérarchie de la Nasa de faire un «portrait de famille du système solaire» avant d'éteindre l'appareil.

Les 60 images qui avaient été prises montraient ainsi le Soleil et six autres planètes majeures du système solaire (Venus, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). Mars et Mercure manquent à l'appel.

«Point bleu pâle» avait été popularisée par le livre de Carl Sagan «Point bleu pâle : une vision du futur de l'humanité dans l'espace». On pouvait y lire : «Regardez à nouveau ce point. C'est là. C'est la maison. C'est nous.». Le scientifique y décrivait également la Terre comme «un amas de poussière suspendu dans un rayon solaire».

L'image doit également sa popularité au fait qu'elle résume les progrès de l'exploration spatiale et les nouvelles perspectives permises par l'envoi de sondes à des milliards de kilomètres de notre Terre.