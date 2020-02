Pour le président sénégalais, interdire l'homosexualité n'a rien d'homophobe

Le président Macky Sall a déclaré ce mercredi 12 février que l'interdiction de l'homosexualité au Sénégal relevait de la spécificité culturelle de son pays et n'avait «rien à voir» avec l'homophobie.

«Les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisation», a-t-il dit. «Cela n'a rien à voir avec l'homophobie. Ceux qui ont une orientation sexuelle de leur choix ne font pas l'objet d'exclusion», a-t-il insisté, lors d'une conférence de presse au côté de son invité, le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Apostrophé par une journaliste qui lui demandait en quoi des lois interdisant l'homosexualité ne relevaient pas de l'homophobie, le dirigeant africain s'est gardé d'expliquer. Mais il n'a pas exclu une évolution.

«On ne peut pas non plus demander au Sénégal de dire : "Demain, on légalise l'homosexualité, et, demain, c'est la gay parade, etc"», a-t-il ajouté, en référence aux Gay Pride ou "marches des fiertés" organisées dans d'autres régions du monde. «Ca, c'est pas possible parce que notre société ne l'accepte pas. La société, elle va évoluer, ça prendra le temps que ça prendra». «Chaque pays a son propre métabolisme», a-t-il insisté quant au rythme de cette évolution.

La version française de la réponse de Macky S sur les droits des homosexuels au Sénégal. https://t.co/qZq0f3Si6N pic.twitter.com/0PdFns6Jsm — Djamil B. (@DavyBocande) February 12, 2020

Jusqu'à cinq ans de prison

La loi sénégalaise punit de peines d'un à cinq ans d'emprisonnement les actes homosexuels. Le Code pénal parle d'«acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe». Macky Sall, dont le pays est souvent cité en exemple d'Etat de droit en Afrique, a toujours invoqué les spécificités du Sénégal pour refuser une dépénalisation de l'homosexualité.

Plus de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne - 28 sur 49 - disposent de législations interdisant ou réprimant l'homosexualité, parfois passible de la peine de mort. Le Sénégal est un pays ultra-majoritairement musulman pratiquant un islam réputé pour sa tolérance religieuse. De grandes confréries y jouent un rôle prépondérant dans la vie des Sénégalais. L'homosexualité y est largement taboue.