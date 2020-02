Vidéo : une strip-teaseuse chute de 6 mètres, se casse la mâchoire et continue son show

Une chute d'environ 6 mètres. Une strip-teaseuse de Dallas s'est blessée et a continué son show malgré une mâchoire cassée, une cheville foulée et des dents fissurées.

Diffusée sur les réseaux sociaux, mais non datée, la scène est impressionnante. Devant le public, Genea Sky était en représentation au XTC Cabaret, à plusieurs mètres de hauteur sur une barre de poll-dance, quand elle a perdu ses appuis et a lourdement chuté. Elle est retombée à quelques centimètres d’une collègue qui twerkait au pied du poteau.

this sums up my first str*p club experience, i really do hope she’s ok pic.twitter.com/fA4Tu1mePL

