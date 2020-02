Coronavirus : les derniers développements

Décès de six membres du personnel soignant en Chine, critiques de Washington, fin de quarantaine pour des rapatriés français... Voici les développements sur la propagation du coronavirus dans le monde au cours des dernières 24 heures :

1.400 morts

Le bilan de l'épidémie de Covid-19 approche désormais les 1.400 morts selon les autorités chinoises, qui ont révélé la mort de six membres du personnel soignant, soulignant les risques encourus dans des hôpitaux débordés.

Près de 64.000 cas de contamination ont été enregistrés dans le pays, dont au moins 1.716 parmi les médecins et infirmiers travaillant au contact des malades. Cette annonce survient une semaine après la mort, due au virus, d'un docteur qui avait tenté d'alerter les autorités mais avait été réprimandé par la police.

En dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, plus de 500 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

Jusqu'à présent, seuls le Japon et les Philippines ont fait état chacun d'un mort sur leur territoire.

«Manque de transparence»

Après avoir initialement félicité Pékin pour son "travail très professionnel" face à l'épidémie, la Maison Blanche a pris ses distances, déplorant un "manque de transparence" de la part des autorités chinoises.

Larry Kudlow, conseiller économique du président Donald Trump, a regretté que Pékin ait décliné les propositions de Washington d'envoyer des experts américains en Chine. Pékin a de son côté souligné la «transparence» dont elle faisait preuve avec la communauté internationale dans sa gestion de la propagation du nouveau coronavirus.

Evacuations du «Diamond princess»

Les autorités japonaises ont commencé à évacuer du "Diamond Pricess" certains passagers âgés et de santé fragile, dont les tests au Covid-19 se sont avérés négatifs. Le paquebot de luxe en quarantaine au large du Japon, est le principal foyer d'infection hors de Chine.

Selon un responsable du gouvernement, 11 personnes sont sorties du bateau, qui compte 218 personnes infectées à son bord.

Fin de quarantaine en France

Les premiers Français rapatriés de Chine en raison du nouveau coronavirus sont sortis du centre de vacances proche de Marseille (sud) où ils avaient été placés en quarantaine. Confinées dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet depuis le 31 janvier à leur retour de Wuhan, épicentre de l'épidémie, les 181 personnes ont reçu un «certificat de non contagiosité».

Transport aérien affecté

L'épidémie du nouveau coronavirus a entraîné une «réduction potentielle de 4 à 5 milliards de dollars» de revenus pour les compagnies aériennes du monde entier a annoncé l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

L'organisation onusienne a rapporté que «70 compagnies aériennes ont annulé tous les vols internationaux à destination et en provenance de Chine» et «50 autres compagnies aériennes ont réduit leurs activités aériennes».