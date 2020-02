Selon des chercheurs, la vie est vite revenue sur Terre après l'extinction des dinosaures

Il y a 66 millions d'années, une énorme météorite s'est écrasée dans la péninsule du Yucatán au Mexique. L'accident a provoqué l'extinction de près de 75% des formes de vie sur Terre, y compris les légendaires dinosaures. Un écosystème aurait vite réapparu.

Le choc de la météorite aurait provoqué la formation d'un énorme cratère, le cratère de Chicxulub, de plus d'un kilomètre de profondeur. Le cratère se serait peu à peu vidé de son eau et un gigantesque tsunami mondial se serait déclenché. Des vagues extrêmement puissantes, de près de 1500 mètres de hauteur, auraient entraîné le déplacement de débris de plantes, de champignons et de roches depuis les côtes jusqu'à l'intérieur du cratère.

DES NUTRIMENTS SOURCE DE VIE

Selon des scientifiques de l'Université Curtin, en Australie, cité par Science et avenir, les chercheurs auraient retrouvé des traces de «fossiles moléculaires» qui auraient réapparu à l'intérieur du cratère. Peu à peu, des formes de vies seraient réapparues dans le «chaos microbien post-apocalyptique».

Ces «cyanobactéries» se seraient formées en se nourrissant de nutriments à l'intérieur des débris charriés à l'intérieur du cratère. Elles auraient continué de se développer durant 200 000 ans, jusqu'à la disparition des nutriments. Le ciel aurait ensuite commencé à s'éclaircir, et des plantes et des micro-organismes marins seraient réapparus sur Terre.