Irak : un manifestant contestataire futur Premier ministre ?

Ils veulent porter l'un des leurs au sommet du pouvoir. En Irak, des centaines de personnes ont défilé, ce dimanche 16 février, en brandissant les portraits d'Alaa al-Rikaby, un pharmacien devenu figure de la contestation contre le pouvoir en place.

La popularité de cet homme est à ce point énorme, que les manifestants souhaitent le voir nommer Premier ministre, à la place de Mohammed Allawi, désigné par la classe politique qui a promis de présenter son gouvernement dans la semaine.

Alaa al-Rikaby, dont le crâne dégarni et le visage rond barré d'une moustache figurent sur des dizaines de photos parsemant les cortèges, a connu une popularité fulgurante sur les réseaux sociaux et compte des milliers d'abonnés sur Twitter.

Après avoir récemment lancé un référendum auprès des manifestants, sillonnant le Sud et Bagdad pour savoir s'il devait être candidat au poste de Premier ministre, le pharmacien a, sur une vidéo publiée jeudi 13 février, affirmé que «si le peuple en décide ainsi, j'accepterai».

«Ce poste n'a aucune valeur en tant que tel pour moi, ce n'est pas un butin, mais je le vois comme une énorme responsabilité», a ajouté Alaa al-Rikaby.

Une mission qui s'annonce pourtant pour la moins périlleuse. Sa tente, installée sur le campement des manifestants antigouvernementaux à Nassiriya (sud), a ainsi été récemment visée et en partie incendiée par une grenade assourdissante.

Avant lui, un autre homme, Fayeq al-Cheikh Ali, trublion libéral et critique des autorités au Parlement, s'était également déclaré candidat pour former le futur gouvernement, sans obtenir de réponse de la présidence.

Le processus politique se poursuit comme si de rien n'était

En dépit de ces candidatures spontanées, le processus politique continue en vue de la formation d'un nouveau gouvernement.

Dans ce contexte, le Premier ministre désigné, Mohammed Allawi, a affirmé samedi qu'il proposerait son gouvernement au vote de confiance du Parlement dans les jours à venir, promettant des ministres «indépendants», une condition posée par le leader chiite Moqtada Sadr qui tient le premier bloc à l'assemblée.

Les manifestants refusent catégoriquement Mohammed Allawi car il a été à deux reprises ministre de ce système, mais Moqtada Sadr, qui fut le premier soutien de la contestation appuie désormais le gouvernement à venir. De son côté, Mohammed Allawi a reçu des manifestants, leur promettant de «proposer un ou deux ministres issus de la contestation».

Depuis le 1er octobre, l'Irak est plongé dans la crise politique la plus grave de son histoire récente. La révolte populaire inédite réclame la refonte du système politique et le renouvellement complet de la classe dirigeante. Elle a déjà été officiellement émaillée par près de 550 morts et 30.000 blessés.