Nancy Pelosi raconte pourquoi elle a déchiré le discours de Donald Trump

C'est un coup d'éclat qui a suscité l'émoi Outre-Atlantique. Le 5 février dernier, Nancy Pelosi, la Présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, a déchiré sa copie du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump.

«J’ai commencé à lire le discours, et je me suis dit, c’est terrible ! Et j’ai réalisé que sur chaque page, il y avait quelque chose de discutable. Je me suis dit, il faut attirer l’attention sur le fait que ce qu’il vient de dire aujourd’hui est faux» a-t-elle raconté dans un entretien à CNN. La cheffe de la chambre des représentants démocrates venait de subir un affront du président républicain. Avant de commencer son discours, le président américain avait refusé de lui serrer la main.

L'Echec de la procedure de destitution

En fonction depuis le 3 janvier 2019 à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi s'est d'abord montrée réticente à ouvrir la procédure de destitution de Donald Trump. Elle a finalement ouvert une enquête le 24 septembre 2019. Interrogée par le média américain, la cheffe démocrate a déclaré : «Il ne peut pas y avoir d'acquittement sans procès, et on ne peut pas avoir de procès sans témoins et sans documents. On peut dire qu'il est acquitté, et les unes des médias peuvent dire qu'il est acquitté, mais il est destitué pour toujours».