Une famille se recueillait sur une tombe vide, les pompes funèbres réparent leur erreur un an après

Ils se recueillaient sur une tombe vide. C'est ce que la famille d'une défunte a découvert après près d'un an passé à se rendre régulièrement au cimetière.

Mais les cendres de Claudine Wenner, une femme âgée de 76 ans, ne se trouvaient pas dans le caveau familial de Villerupt, en Meurthe-et-Moselle.

La tombe sur laquelle s'épanchaient les proches de la septuagénaire était en réalité vide, comme le rapporte Le Républicain Lorrain.

Les cendres sont restées un an au centre funéraire

La société organisatrice des obsèques n'a pas donné d'explications. Mais la famille de la défunte affirme qu'une prise de congés au sein de l'entreprise serait à l'origine de la méprise. Les pompes funèbres ont finalement récupéré les cendres au centre funéraire en janvier 2020 et les ont enterrées et placées dans la tombe comme prévu initialement, un an après la mort de la vieille dame.

La famille, très affectée par l'évènement, n'a toutefois pas souhaité déposer plainte contre l'entreprise de pompes funèbres.