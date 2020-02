Une petite fille meurt de la Progéria à 8 ans

Une petite fille de 8 ans est devenue la plus jeune personne à mourir de «vieillesse». Et ce, des suites d'une maladie génétique «extrêmement rare», la progéria.

Cette maladie cause le vieillissement prématuré des organes.

Ainsi, l'âge biologique de cette jeune fille était proche des 80 ans, selon les médecins.

D'après le médecin Dr Nadezhda Kataman, qui a soigné cette jeune fille, «pour les enfants atteints de progéria, un an est équivalent à une période de 8 à 10 ans». Les os grandissent lentement, tandis que leurs organes vieillissent très rapidement.

Un espoir pour les malades

Seuls 350 cas de progéria sont connus dans le monde. D'après une étude réalisée aux Pays-Bas, cette maladie génétique touche une naissance sur 20 millions dans le monde. En France, trois enfants sont atteints par cette pathologique.

Mais début 2019, deux équipes de médecins espagnols et américains ont démontré qu'il était possible de ralentir l'avancée de la maladie grâce au «ciseau génétique» CRISPR-CAS9. D'ailleurs, l'un des chercheurs est lui-même atteint de progéria et il est aujourd'hui âgé de 24 ans alors que l'espérance de vie des malades se situe autour de 12 ans, selon Sciences et Avenir.