Vidéo : un papa syrien invente un jeu pour distraire sa fille en plein bombardement

Une vidéo postée sur Internet montre un père syrien inventer un jeu pour tenter d'amuser sa fille en plein conflit.

Les images, qui ont fait craquer plus d'un internaute, auraient été tournées à Idleb, bombardé depuis décembre par le régime syrien, aidé par la Russie. Le but de cette offensive, qui a engendré plus de 900 000 déplacés selon l'ONU, étant de déloger les jihadistes et les rebelles de la région.

Des bombardements quotidiens que ce papa, prénommé Abdullah, a décidé de transformer en jeu. Comme on le voit sur les images qu'il filme lui-même, lui et sa fille de 4 ans, Selva, doivent rire aux éclats à chaque bombe qui tombe. Une règle parfaitement comprise par la petite fille.

To distract 4-year old Selva, her father Abdullah has made up a game.





Each time a bomb drops in Idlib #Syria, they laugh, so she doesn’t get scared.



«Les enfants souffraient de problèmes psychologiques et de dépression nerveuse à cause des bombardements, a expliqué Abdullah à des journalistes turcs. J'ai donc cherché des solutions pour faire de ces bombardements une source de bonheur, pas de peur. Je leur ai alors expliqué que ces bruits de bombe provenaient de jouets, que ce n'était pas effrayant et qu'ils devraient rire.»

Un remake syrien de «La vie est belle», de Roberto Benigni, où la Seconde guerre mondiale a été remplacée par le conflit syrien, qui a fait plus de 380 000 morts depuis 2011.