Biden, Bloomberg, Buttigieg... Les enjeux du débat dans le Nevada pour les favoris

À quelques jours d'un caucus du Nevada qui sera particulièrement scruté, les candidats démocrates se réunissent à Las Vegas pour un nouveau débat de campagne ce 19 février. Des tendances ont commencé à se créer au fil des premiers votes de ces primaires, mais beaucoup vont chercher à renverser la vapeur pour s'éviter une sortie de route.

Un boulevard. Le candidat socialiste a remporté le New Hampshire, a terminé deuxième de l'Iowa, et s'envole en tête de tous les sondages nationaux. Dans le Nevada, personne ne semble pouvoir le concurrencer. Si l'on en croit Data for Progress, il caracole à 35% d'intentions de vote, contre 16% pour Elizabeth Warren, deuxième. Tout l'enjeu du débat sera, pour lui, de conserver cette avance, et de continuer à s'en prendre ses différents adversaires.

Pete Buttigieg, qui a été son plus proche rival dans les résultats jusque-là, et Mike Bloomberg, qui devrait participer à son premier débat, seront certainement ses cibles privilégiées. Au vu des attaques virulentes de ce dernier sur les réseaux sociaux ces derniers jours, le duel pourrait d'ailleurs être violent.

Grande première pour le milliardaire. Alors qu'il n'a encore participé à aucune primaire, se réservant pour le Super Tuesday le 3 mars prochain, il devrait malgré tout participer au débat de Las Vegas. Un sondage publié ce 18 février par NPR a entériné sa qualification puisqu'il monte à 19% d'intentions de vote.

Déjà attaqué lors du précédent débat alors qu'il n'était pas présent, il devrait être particulièrement ciblé par ses concurrents les plus à gauche de l'échiquier politique. Elizabeth Warren lui a régulièrement reproché de vouloir acheter l'élection présidentielle, ce à quoi il devra répondre habilement après les centaines de millions de dollars dépensés en publicités télévisées.

Joe Biden en méforme, c'est Mike Bloomberg et Amy Klobuchar qui reviennent fort pour chasser sur le terrain du modéré. Face à la montée en flèche de l'ancien maire de New York, Pete Buttigieg va une nouvelle fois devoir s'affirmer s'il ne veut pas risquer de perdre sa place récemment acquise de numéro 1 chez les centristes.

Pas toujours en vue dans les différents débats, une incapacité à réagir aux différentes attaques, notamment sur sa politique concernant les Noirs américains, pourrait lui être fatale dans les prochains Etats.

L'ancien vice-président est au bord du précipice. Certains experts estiment même qu'une défaite dans le Nevada et la Caroline du Sud pourrait signer le glas de sa candidature avant même le Super Tuesday. Une autre place que premier ou deuxième dans ces Etats serait en effet difficile à expliquer, puisqu'ils sont habités par plus de minorités que les très blancs Iowa et New Hampshire. Hors c'est précisement ches les Noirs américains et les Hispaniques que Joe Biden veut amorcer son come-back.

Mais après les déconvenues des dernières semaines, il lui faudra être incisif sur scène pour conserver leur confiance. Ses volontés de réforme de la justice et de la sécurité sociale, chères à la communauté noire américaine, devraient être largement mises en avant. Seulement, sur ces dossiers, il a face à lui de solides adversaires comme Elizabeth Warren ou encore Bernie Sanders.

À l'instar de Joe Biden, la situation est complexe pour Elizabeth Warren. Un temps favorite, elle est désormais reléguée très loin, et n'est plus que le deuxième choix de l'aile gauche démocrate. Les électeurs semblent considérer que Bernie Sanders est mieux placé pour affronter Donald Trump. Lors de ce débat, elle devra tenter de démontrer l'inverse. D'autant qu'en cas d'échec, cela pourrait être l'une de ses dernières opportunités de le faire.

I'm surprised that someone running for the Democratic nomination thinks the economy would be better off if we just let banks be more overtly racist. We need to confront the shameful legacy of discrimination, not lie about it like Mike Bloomberg has done. https://t.co/Lzavpie7Iy

— Elizabeth Warren (@ewarren) February 13, 2020