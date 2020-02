Jeff Bezos lance un fonds de 10 milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et homme le plus riche du monde, a annoncé ce lundi 17 février sur son compte Instagram le lancement d'un fonds personnel, doté «pour commencer» de 10 milliards de dollars (9,2 milliards d'euros), destiné à lutter contre le réchauffement climatique. Une déclaration qui intervient alors que l'impact environnemental d'Amazon est pointé du doigt par ses propres salariés.

Baptisé «Bezos Earth Fund» («Fonds Bezos pour la Terre» en français), ce fonds, représentant un peu moins de 8 % de la fortune personnelle de Jeff Bezos, estimée à 130 milliards de dollars (120 milliards d'euros), sera exclusivement consacré à des dons pour des organisations à but non lucratif, et non à des investissements avec une recherche de profit. Dans son post Instagram, le patron d'Amazon précise que les premières subventions, qui iront à des chercheurs, des militants et des ONG, seront attribuées cet été.

«Le changement climatique est la plus grande menace pour notre planète. Je veux travailler aux côtés d’autres à la fois pour développer les moyens connus et explorer de nouvelles manières de lutter contre l’impact dévastateur du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous. (...) Nous pouvons sauver la Terre», a écrit Jeff Bezos, 56 ans, sur son compte Instagram, en légende d'une photo de la planète vue de l'atmosphère.

Cette décision intervient moins de trois semaines après que 300 employés d'Amazon ont signé un texte virulent, critiquant la politique environnementale de la firme. Réunis au sein du groupe Amazon Employees for Climate Justice (AECJ), ces salariés souhaitent que le géant américain du commerce en ligne aille plus loin dans son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, annoncé à grand renfort de publicité en septembre dernier. Un projet qui prévoit qu'Amazon atteigne la neutralité carbone en 2040, soit 10 ans avant l'objectif inscrit dans l'accord de Paris sur le climat, tandis que l'AECJ aimerait que le groupe vise plutôt 2030.

Une empreinte carbone équivalente à 10 % des émissions de la France

Les mesures annoncées à ce moment-là par l'entreprise - achat de 100.000 véhicules électriques de livraison d'ici à 2024, un nouveau siège social près de Washington alimenté par une ferme à énergie solaire, etc. - n'avaient pas convaincu le groupement d'employés. Ce dernier insiste sur le poids considérable d'Amazon dans les émissions polluantes mondiales, lié à son vaste réseau logistique de transport pour assurer ses livraisons et ses gigantesques centres de données (data centers), extrêmement énergivores. En septembre dernier, le groupe a révélé pour la première fois son empreinte carbone : 44,4 millions de tonnes d'équivalent CO2 chaque année, soit un peu plus de 10 % des émissions annuelles totales de la France selon la plate-forme en ligne Climate Watch.

Dans un communiqué publié sur Twitter, l'AECJ a salué l'annonce du lancement du «Bezos Earth Fund», mais a accusé Jeff Bezos d'hypocrisie. «Une main ne peut pas donner ce que l'autre prend», dénonce-t-il. «Les habitants de la Terre doivent savoir : quand Amazon arrêtera-t-il d’aider les compagnies pétrolières et gazières à ravager la Terre ? (...) Jeff Bezos va-t-il faire preuve d'un vrai leadership ou continuera-t-il d’être complice de l’accélération de la crise climatique, tout en prétendant essayer d’aider ?», fustige-t-il.