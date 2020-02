Une influenceuse prétend être à Bali... alors qu'elle est chez Ikea

Natalia Taylor a joué un bien mauvais tour à ses followers. Cette influenceuse américaine a publié plusieurs photos sur Instagram faisant croire à ses abonnés qu'elle était en vacances à Bali, en Indonésie, alors qu'elle était en réalité dans un magasin Ikea près de chez elle. Une façon pour elle de montrer à ses abonnés qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux.

Sur trois séries de clichés partagés sur Instagram entre le 6 et 7 février, on pouvait voir Natalia Taylor prendre la pose au téléphone, avec un verre et une bouteille à la main, ou encore en peignoir dans une baignoire, dans des endroits semblant très luxueux, alors même qu'il s'agissait de showrooms Ikea. «La reine est arrivée», a notamment commenté sur l'un de ses posts l'influenceuse, 313.000 followers au compteur sur Instagram et près de 2 millions sur YouTube, suivi du hashtag #bali. Pour rendre la mise en scène encore plus crédible, elle avait partagé précédemment via des stories des photos du hublot de son avion et de l'aéroport de Bali, piochées sur Internet.

Bien qu'elle ait laissé quelques indices de la supercherie sur ses photos - tels que certaines étiquettes Ikea en arrière-plan -, ses milliers d'abonnés sont tombés dans le panneau. «Tu vis ta meilleure vie», a notamment commenté l'un d'eux. Natalia Taylor a finalement tout avoué à ses followers dans une vidéo publiée sur YouTube le 11 février dernier, dans laquelle elle dévoile les coulisses du shooting photo dans un magasin Ikea aux Etats-Unis, réalisé avec l'une de ses amies photographes.

«C'est une leçon», a-t-elle déclaré dans sa vidéo, qui n'a pas été sponsorisée par Ikea, a-t-elle assuré. «Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur Internet. Parfois, les gens veulent mentir à propos de qui ils sont, et ce n'est pas difficile à faire apparemment», a-t-elle ajouté, ciblant particulièrement les youtubeurs et autres instagrameurs. «Tellement d'influenceurs de nos jours ont été attrapés pour avoir fait semblant de voyager vers une destination particulière, alors qu'ils n'y étaient pas», a-t-elle conclu.