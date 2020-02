Tout savoir sur Roger Stone, le proche de Donald Trump qui risque la prison pour avoir menti au Congrès

Rarement un conseiller de président aura connu une telle célébrité ces dernières années. Roger Stone, proche de Donald Trump qui a travaillé avec Richard Nixon, Ronald Reagan ou encore George Bush, risque la prison pour avoir menti au Congrès lors de l'enquête sur les ingérences russes lors de la dernière élection présidentielle. Célèbre pour son language outrancier ou ses tenues extravagantes, il est défendu bec et ongles par l'actuel président américain.

En novembre 2019, il a été reconnu coupable de mensonge au Congrès après avoir assuré qu'il n'avait pas de contact avec WikiLeaks dans le cadre des ingérences russes. Le 11 février, les procureurs ont requis 7 et 9 ans de prison à son encontre. Il connaîtra sa condamnation le 20 février.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020