Un boulanger crée des tickets de caisse comestibles pour préserver l'environnement

Comment respecter une loi polluante quand on veut préserver l'environnement ? Pour répondre à cette question, Ludovic Gerboin, boulanger originaire de Mayenne, a tout misé sur les beignets. Et les tickets de caisse comestibles.

Installé en Allemagne depuis vingt ans, il est, comme tous les commerçants du pays, obligé d'établir l'un de ces petits bulletins pour chaque client, quel que soit le montant, depuis le 1er janvier.

L'objectif est de lutter contre la fraude. Mais, pour Ludovic Gerboin, c'est aussi et surtout beaucoup de papier qui finit à la poubelle. Il a donc décidé de créer «le seul ticket de caisse bon pour l'environnement», celui qui se mange, et l'intègre au glaçage de ses beignets.

Postée sur les réseaux sociaux par l'une de ses clientes, son idée a fait le buzz. A Ouest-France, le boulanger confie que ses créations ont fait parler d'elles jusqu'au Japon.

un patissier-boulanger français en Bavière proteste à sa façon contre l'obligation d'imprimer des tickets de caisse pour tout commerce et tout montant (même quand les clients n'en veulent pas) depuis le 1er janvier et propose une facturette en glaçage comestible. pic.twitter.com/vmVQChIoYJ — Pascal Thibaut (@pthibaut) January 26, 2020

A tel point que Ludovic Gerboin vend aujourd'hui 200 à 300 beignets par jour, contre six au mois de décembre. Et la période de carnaval qui s'annonce, du 23 au 25 février, laisse présager encore plus de succès.

Pour satisfaire la demande, le boulanger ne sort plus de derrière ses fourneaux. Il confectionne ses gâteaux de minuit à 7h30, puis de 8h30 à 11h et rebelote de 16h30 à 18h30. Soit beaucoup de papier économisé.