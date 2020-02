Un conseiller de Boris Johnson accusé de racisme et d'eugénisme démissionne

Un conseiller du Premier ministre Boris Johnson a annoncé, le 17 février au soir, avoir démissionné après une polémique qui lui attribue des propos eugéniques et racistes antérieurs à sa nomination.

Andrew Sabisky, récemment nommé à Downing Street, a expliqué sur Twitter être victime d'une affaire «géante de diffamation» de la part des médias qui devraient «arrêter de sélectionner leurs citations». Il est accusé d'avoir sous-entendu que les Noirs américains auraient une intelligence inférieure à celle de leurs congénères blancs.

En 2014, M. Sabisky écrivait aussi sur le blog de Dominic Cummings, le conseiller spécial de Boris Johnson, qu'«imposer légalement une contraception dès le début de la puberté serait une façon de résoudre le problèmes des grossesses non-désirées qui créent une sous-classe permanente».

«L'hystérie des médias autour de mes vieilles publications sur Internet est folle, mais je veux aider le gouvernement», a déclaré l'ex-conseiller dans son tweet, ajoutant qu'il avait «plein d'autres choses à faire» dans la vie. Lundi, Downing Street avait refusé à plusieurs reprises de dire si Boris Johnson dénonçait les propos tenus par M. Sabisky. «Je ne commente pas les nominations individuelles», avait déclaré un porte-parole.

Sur Twitter, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon avait dénoncé «des gros titres inacceptables pour un gouvernement», l'appelant à «se ressaisir rapidement et à démontrer quelles valeurs fondamentales (il soutient) dans le débat public».

These are really not acceptable headlines for any government to be generating (or allowing to be generated). They need to get a grip fast and demonstrate some basic but fundamental values in the terms of our public debate. https://t.co/GHhO38Z2Ll

