Vidéo : elle pose sur un rocher pour une photo et flirte avec la mort

Pour obtenir une photo spectaculaire, une touriste a pris des risques considérables, n'hésitant pas à se hisser sur une paroie pentue et glissante du célèbre Pedra de Gavea qui surplombe Rio de Janeiro (Brésil).

Cette alpiniste amatrice a fait preuve d'une redoutable imprudence, en atteste la vidéo la montrant poser au sommet du gigantesque rocher.

Tout sourire, avec un réel sens de l'équilibre et sans être un seul instant affectée par la peur du vide, la randonneuse a pris la pose à 842m d'altitude, encouragée par les «come on» du photographe. En contrebas, apparaissent Rio de Janeiro et sa célèbre baie offrant ainsi une vue spectaculaire.

Phénomène en vogue, la quête des photographies spectaculaires, pour la plupart destinées à être publiées sur les réseaux sociaux, peut conduire à des comportements à risques, comme des noyades ou des chutes. Entre octobre 2011 et novembre 2017, au moins 259 personnes sont mortes à travers le monde en prenant des selfies, selon une publication du Journal of Family Medecine and Primary Care, en date de juin 2019.