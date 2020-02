Primaire démocrate américaine, en direct : Donald Trump se paie Mike Bloomberg après sa performance lors du débat

La campagne suit son cours aux Etats-Unis alors que les démocrates viennent de s'affronter dans un débat à Las Vegas. Le prochain caucus aura lieu dans le Nevada le 22 février, avant la primaire de la Caroline du Sud le 29 février.

> Primaire démocrate américaine : le calendrier complet

15h15

Après un débat démocrate particulièrement virulent, Donald Trump n'a pas hésité à s'en prendre au perdant du jour : Mike Bloomberg. Alors que ce dernier s'est fait cibler à de nombreuses reprises sur scène, l'actuel président américain en a remis une couche sur les réseaux sociaux.

This makes Mini Mike look good compared to his performance last night. Worst debate performance in history! https://t.co/oUTz9njZPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020

Reprenant la vidéo d'un internaute qui montre un pied écraser un Bloomberg trop petit pour son pupitre, Donald Trump a assuré que «cela lui fait honneur en comparaison à sa performance d'hier. Pire prestation en débat de l'histoire».

12 février

05H18

Le sénateur socialiste Bernie Sanders a remporté mardi la primaire démocrate du New Hampshire, suivi de près par les modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, désormais installés dans le groupe des candidats susceptibles de défier Donald Trump en novembre, selon les grandes chaînes américaines. "C'est le début de la fin pour Donald Trump", a lancé le sénateur indépendant, âgé de 78 ans, à ses partisans dans le New Hampshire. Il devance l'ex-maire Pete Buttigieg puis la sénatrice modérée du Minnesota Amy Klobuchar, selon les comptabilisations des chaînes ABC, CBS et NBC. Longtemps favori, l'ancien vice-président Joe Biden a essuyé un cuisant revers en n'arrivant que loin derrière, à la cinquième place derrière la sénatrice progressiste Elizabeth Warren.

03h33

Le candidat démocrate Andrew Yang a annoncé mardi, peu après la fermeture des bureaux de vote de la primaire du New Hampshire, où les premiers résultats ne lui donnaient pas plus de 3% des suffrages, qu'il se retirait de la course à la Maison Blanche. "Vous savez que je suis un matheux et il est évident ce soir d'après les chiffres que je ne vais pas gagner cette course", a expliqué à ses partisans l'entrepreneur de 45 ans, qui avait pour proposition phare l'instauration d'un revenu universel pour tous les Américains.

JEUDI 9 FéVRIER

18h41

Le chef du parti démocrate vient d'annoncer vouloir recompté tous les votes dans l'Iowa.

Mardi 4 fevrier

23h06

Selon des résultats portant sur 62% des bureaux de vote, l'ex-militaire homosexuel Peter Buttigieg est en tête des résultats partiels dans l'Iowa (26,9% des délégués). Il est suivi par Bernie Sanders qui revendique l'étiquette de socialiste (25,1%), Elizabeth Warren (18,3%) et Joe Biden (15,6%).

21h18

Une électrice de l'Iowa a demandé à changer son vote en faveur de Pete Buttigieg après avoir appris que le candidat démocrate était homosexuel. La séquence est à voir ici.

18H50

Les résultats du premier vote des primaires démocrates, qui a eu lieu lundi dans l'Iowa, seront publiés pour moitié à 23h heure française mardi, a annoncé le parti démocrate aux équipes des candidats, selon plusieurs médias américains

15h22

Pete Buttigieg, l'ex-maire d'une petite ville qui entend dérober à Joe Biden le leadership de l'aile modérée dans les primaires démocrates pour la Maison Blanche, a de nouveau revendiqué mardi une «victoire» la veille dans l'Iowa, où un bug technique a empêché la publication des résultats.

Le candidat de 38 ans a répété dans des interviews avoir engrangé «une victoire nette» dans l'Iowa, sur la base de chiffres internes récupérés par ses équipes.

Il aurait obtenu 24,7% des voix sur 152.000 votants, selon ses propres chiffres fondés sur environ 70% des 1.700 bureaux de vote, et qui ne donnent pas d'informations sur les autres candidats. De son côté, Bernie Sanders avait estimé être arrivé premier avec 28,6% des voix, contre 25,7% pour Buttigieg, sur la base de résultats portant sur 40% des bureaux.

Pete Buttigieg n'a pas affirmé explicitement qu'il avait battu Bernie Sanders. «Nous avons démontré que notre message et notre organisation étaient gagnants», a dit le jeune candidat depuis le New Hampshire, où aura lieu la deuxième étape des primaires le 11 février.

«Nous arrivons ici portés par la dynamique extraordinaire d'avoir dépassé toutes les attentes dans l'Etat de l'Iowa», a-t-il affirmé.

12h49

Face à l'énorme couac occasionnant un retard monstre dans la publication des résultats, Donald Trump n'a pas manqué d'ironiser. «Le caucus démocrate est un désastre absolu. Rien ne fonctionne, exactement comme lorsqu'ils dirigeaient le pays [...] La seule personne qui peut revendiquer une très grande victire dans l'Iowa la nuit dernière est Trump», a-t-il écrit sur Twitter.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

07h26

Bernie Sanders a publié un communiqué de presse revendiquant une victoire dans le caucus de l'Iowa. Selon des chiffres récoltés par son équipe, il aurait récolté 29,6% des voix, contre 24,5% pour Pete Buttigieg et 21,24 pour Elizabeth Warren. Si les informations devoilées par le candidat socialiste se vérifient, le grand perdant serait Joe Biden, qui n'atteint que 12,37% des voix. Le tout est néanmoins à prendre avec précaution, puisqu'ils ne représentent que «40% des résultats».

06h57

Les résultats du caucus pourraient ne pas tomber avant plusieurs heures. Selon les informations de CNN, le parti démocrate de l'Iowa aurait annoncé aux différentes équipes de campagne que les résultats ne tomberaient que dans la journée de mardi aux Etats-Unis (donc en fin de matinée ou milieu de journée en France). «Au point où ils en sont, ils doivent avoir le résultat précis», a déclaré un officiel au média américain.

06h25

«Selon toutes les indications, nous nous rendons au New Hampshire victorieux». La phrase prononcée par Pete Buttigieg se veut forte alors que les résultats définitifs dans l'Iowa ne sont pas encore connus. S'il ne dit pas clairement avoir remporté le scrutin, sa performance semble avoir été au-delà de toute espérance, alors que ses sondages au niveau national sont en chute libre depuis plusieurs semaines. Reste désormais à savoir si le traditionnel bonus octroyé par une bonne place dans l'Iowa se vérifiera une fois de plus. Prochaine étape pour «Mayor Pete», le débat dans le New Hampshire le 7 février, avant la primaire du 11 février.

06h17

Le raté démocrate dans l'organisation du caucus est du pain bénit pour l'équipe de Donald Trump, qui s'en donne à coeur joie. «Les démocrates sont empêtrés dans un caucus de leur création (...). Et ce sont les gents qui veulent s'occuper de notre système de santé ?», déclare ainsi Brad Parscale, directeur de campagne du président américain.

The Trump campaign is jumping right in, questioning if Dems can operate a government run health care system if they can't run a caucus. pic.twitter.com/TuEKmZgkEt — Abby D. Phillip (@abbydphillip) February 4, 2020

05h51

Dans son discours prononcé avant l'annonce des résultats, Bernie Sanders s'est montré confiant quant au caucus de l'Iowa. «J'ai un très bon pressentiment», a déclaré le socialiste autoproclamé à Des Moines. «Ce jour marque le début de la fin pour Donald Trump, le président le plus dangereux de l'histoire moderne des Etats-Unis», a-t-il également proféré devant ses supporters.

05h46

Face au grand retard des démocrates et sa facile victoire lors de la primaire républicaine, le président américain en a profité pour tweeté avoir remporté une «grande VICTOIRE» en Iowa. Des observateurs estiment en effet que la déroute de l'organisation démocrate dans le caucus aura pour conséquence de favoriser l'actuel président dans sa quête de réélection.

Big WIN for us in Iowa tonight. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

05h33

Joe Biden et Elizabeth Warren n'ont pas souhaité patienter plus longtemps et ont prononcé un discours devant leurs électeurs en Iowa. Joe Biden, qui ne devrait pas l'emporter, a été plutôt discret concernant les résultats, expliquant simplement «être content de notre place». Elizabeth Warren, prudente, n'a pas non plus délivré de discours ressemblant à une déclaration de victoire.

05h20

Fatiguée d'attendre les résultats, Amy Klobuchar a décidé de prendre la parole devant ses supporters à Des Moines, pour les remercier de leur soutien. La candidate modérée s'est montrée satisfaite, assurant que les résultats étaient meilleurs que ceux prévus par les sondages. Selon les instituts, elle était située entre 8 et 11% des intentions de vote.

Elle a profité de son passage sur scène pour largement attaquer Donald Trump. Ce n'est pas anodin car selon les sondages à l'entrée des bureaux de vote réalisés par les médias américains, les électeurs cherchent avant tout un candidat capable de battre l'actuel président des Etats-Unis.

04h57

«Je suis le secrétaire du caucus pour Story County. Je suis en attente depuis plus d'une heure pour rapporter les résultats, nous avons 6 délégués». Ce tweet de Shawn Sebastien, repris par plusieurs médias comme CNN, montre la difficulté du parti démocrate à récolter et dévoiler les résultats du caucus. Outre l'impatience causée par le suspens, les équipes de campagne sont inquiètes de ce retard, car les candidats sont attendus pour s'envoler dans le New Hampshire dans les prochaines heures. La situation met en péril le calendrier serré des personnalités politiques.

I am the caucus secretary for Story County Precinct 1-1. I've been on hold for over an hour to report the results. We have 6 delegates





First Alignment@BernieSanders - 111@ewarren - 82@PeteButtigieg - 47





Delegates



Sanders - 2



Warren - 2



Buttigieg 2





Here's how it happened 1/ — Shawn Sebastian (@shawnsebastian) February 4, 2020

De son côté, le parti explique réaliser des «contrôles de qualité», souhaitant ne prendre aucun risque avec les résultats.

04h36

Candidats, médias, électeurs... Tout le monde attend l'annonce des résultats par le parti démocrate de l'Iowa. Très actifs sur les réseaux sociaux tout au long de la journée, les candidats se font plus rares. Ainsi, en l'espace de 2 heures, seuls Andrew Yang, Elizabeth Warren et Tulsi Gabbard ont tweeté.

Le premier pour faire la promotion de son meeting, la seconde pour expliquer que toutes les petites filles doivent savoir qu'elles peuvent se présenter à une élection, et enfin la troisième pour soutenir Rush Limbaugh. Ce présentateur radio très conservateur a annoncé souffrir d'un cancer avancé du poumon.

To Rush Limbaugh: I and my family send our love and best wishes to you and your loved ones at this difficult moment in your life. May your hearts and minds be filled with and strengthened by God's love. — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) February 4, 2020

03h45

Les premiers résultats se font toujours attendre dans l'Iowa. «Ce n'est pas normal. À cette heure, en 2016, 80% des votes avaient été comptés», déclare ainsi Nate Cohn, journaliste pour le New York Times. Les experts expliquent que la participation très importante des votants, ainsi que le grand nombre de candidats, ralentit le processus et le décompte. Selon certains observateurs, cela signifierait également que l'élection s'annonce très serrée.

03h21

Un candidat majeur manque à l'appel dans l'Iowa aujourd'hui : Mike Bloomberg. L'ancien maire de New York, entré tardivement dans la course, a fait le choix délibéré de ne pas participer aux premières primaires démocrates. Ses supporters pourront commencer à voter pour lui le 3 mars, à l'occasion du Super Tuesday. Loin du caucus, il a passé la journée en Californie à faire campagne. L'Etat côtier sera très important dans le vote final, puisqu'il est l'un qui confère le plus de délégués aux candidats.

Today I visited Fresno, CA, where the poverty rate and unemployment rate is twice the national average. We can’t afford another four years of a president who leaves communities like Fresno behind. #GanamosConMike pic.twitter.com/B5a4vVtFlm — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 4, 2020

02h30

Pendant que les démocrates se partagent difficilement les votes dans l'Iowa, une primaire républicaine est également organisée dans l'Etat. Et sans surprise, Donald Trump devrait la remporter selon les différents médias nationaux. Le fait d'être un président sortant n'empêche pas de devoir faire face à ce processus. Pour rappel, le pensionnaire de la Maison Blanche affronte deux autres républicains : Joe Walsh et William Weld. Au vu de sa popularité, il est très improbable que ceux-ci l'empêchent de pouvoir être le candidat du parti en novembre 2020.

BREAKING: President Donald Trump will win the Iowa Republican caucuses, CNN projects. It's an expected result that shows his popularity in his party. https://t.co/3PlnQJmAIq #cnnelection pic.twitter.com/i5lJvTEwxn — CNN (@CNN) February 4, 2020

02h16

Les candidats ne perdent pas de temps. Alors que les votes ont débuté dans l'Iowa, tous se préparent déjà à se rendre dans le New Hampshire, où se déroulera la prochaine primaire, le 11 février prochain. Joe Biden a ainsi dévoilé dans un communiqué de presse qu'il se rendra à Nashua et Concord dans la matinée du 4 février. Andrew Yang organise de son côté un meeting à 4 heures du matin, heure locale. Les discours prononcés seront très différents selon les résultats annoncés quelques heures plus tôt.

EARLY TOMORROW: Very early. @AndrewYang campaign plans 4am rally at @flymanchester (Regional Airport) when Yang arrives in NH from Iowa. He'll then head to New London, Laconia, Lebanon later Tuesday #fitn #nhpolitics via @jdistaso pic.twitter.com/BnD88RPX6n — WMUR TV (@WMUR9) February 4, 2020

02h00

C'est parti. À partir de 19h, heure locale, les caucus débutent dans toutes les localités de l'Etat. Selon les sondages les plus récents, Bernie Sanders est le grand favori de ce scrutin, devant Joe Biden et Pete Buttiegieg. Une surprise est cependant toujours possible. En 2016, Donald Trump avait par exemple fini derrière Ted Cruz, alors qu'il était annoncé gagnant. Selon les médias américains, rarement un caucus dans l'Iowa aura été aussi indécis.

00h45

«Le caractère des Etats-Unis est en jeu», a tweeté Joe Biden alors que le caucus de l'Iowa a débuté. Les candidats démocrates utilisent les réseaux sociaux pour rappeler aux électeurs d'aller voter, ou leur donner des indications afin de savoir où se rendre pour participer au scrutin.

Elizabeth Warren n'a pas hésité à rappeler que les «femmes gagnent», quand Bernie Sanders explique que «le monde entier regarde l'Iowa aujourd'hui. Ils regardent pour voir si le peuple d'Iowa est préparé à se lever et combattre pour la justice».

America's character is on the ballot. I don't believe we're the dark, angry nation we see in Donald Trump's tweets — we are so much better than who he thinks we are. — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) February 3, 2020

00h17

Les électeurs ont commencé à se réunir dans les différentes circonscriptions de l'Iowa afin de voter dans cette première étape des primaires démocrates. Dans ce système très particulier, les citoyens doivent se réunir en groupes de soutien dans des lieux publics. Les résultats seront centralisés et annoncés aux alentours de 6h du matin, heure française.

And the caucus has begun. pic.twitter.com/h6wmZGGM8t — Nick Coltrain (@NColtrain) February 3, 2020

lundi 3 février

14H58

Invité sur CNN ce lundi matin, le candidat Pete Buttigieg, maire de South Bend (Indiana), a déclaré que les démocrates devaient «galvaniser et non polariser» les électeurs américains, le jeune élu modéré (38 ans) jugeant qu'une majorité d'Américains était «contre Donald Trump». «Depuis un an, chacun d'entre nous tente de prouver qu'il est le plus apte à battre Donald Trump. (...) Cela nous oblige à démontrer qu'on est capable de mobiliser les gens, d'obtenir le soutien des électeurs. Ce processus commence ici dans l'Iowa», a-t-il poursuivi.

13H25

En ce jour du coup d'envoi dans l'Iowa des primaires démocrates, Joe Biden a tweeté : «Le jour est arrivé, Iowa !» L'ancien vice-président de Barack Obama verra si sa pole position dans les sondages nationaux se transfère dans ce petit Etat rural, où démarre la saison des primaires depuis les années 1970.

Today’s the day, Iowa! Confirm your caucus location at https://t.co/3HaA5wLv2M and make a plan to arrive by 6:30 PM CT. pic.twitter.com/vmzNwW1Kro — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) February 3, 2020

5H36

Le candidat démocrate Michael Bloomberg a dépensé 10 millions de dollars (9 millions d'euros) pour diffuser un clip de campagne de 60 secondes lors de la finale du Super Bowl dimanche. Dans ce clip, intitulé «George», le milliardaire, ancien maire de New York, a souhaité dénoncer les dérives liées au port d’armes à feu. On y voit une mère pleurer la mort de son fils, qui a été tué par balles.

Le président américain Donald Trump a lui aussi déboursé 10 millions de dollars, pour deux spots de 30 secondes chacun. Donald Trump y vante notamment les réussites de son mandat, comme la baisse historique du chômage et sa réforme du système judiciaire.

0H10

A la veille du caucus de l'Iowa, un sondage réalisé par l'Emerson College, publié dimanche soir, place le sénateur socialiste du Vermont Bernie Sanders en tête des intentions de vote dans cet Etat (28 %), devant l'ancien vice-président de Barack Obama, le centriste Joe Biden (21 %). Puis arrivent un peu plus loin le maire de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg (15 %), qui incarne lui aussi le courant centriste, la sénatrice progressiste du Massachusetts Elizabeth Warren (14 %), et la sénatrice modérée du Minnesota Amy Klobuchar (11 %). Tous les autres candidats sont à 5 % ou moins.

dimanche 2 février

01h53

La candidate progressiste à la Maison Blanche Elizabeth Warren a vivement critiqué samedi Michael Bloomberg, qui est entré très tard dans la primaire démocrate, déplorant qu'un milliardaire puisse «s'acheter une place» dans les débats télévisés. Ex-maire de New York, ancien républicain puis indépendant avant de passer démocrate, Michael Bloomberg déploie une stratégie inédite dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de novembre.

Entré en lice en novembre, il a décidé de faire l'impasse sur les quatre premiers Etats qui voteront dans la primaire, pour ne se présenter qu'à partir du «Super Tuesday», le 3 mars, lors duquel une quinzaine d'autres Etats organiseront leurs votes. Il arrose déjà ces territoires de publicités auto-financées.